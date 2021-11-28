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桃園玉元宮天公廟建醮慶成 神豬1390台斤特等獎驚人

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市八德區霄裡玉元宮慶成祈安五朝建醮慶典，居民袁明瑛飼養1390台斤神豬等獎，市長鄭文燦參觀合影。記者曾增勳／攝影
桃園市八德區霄裡玉元宮慶成祈安五朝建醮慶典，居民袁明瑛飼養1390台斤神豬等獎，市長鄭文燦參觀合影。記者曾增勳／攝影

桃園市八德區霄裡玉元宮今天上午舉行慶成祈安五朝建醮慶典，信眾舉辦神豬大賽及建醮祈安法會十分熱烈，市長鄭文燦率地方仕紳向玉皇大帝神前上香祈求國泰民安，鄭表示，玉元宮是霄裡地區信仰中心，也是地方護神，如今整修完成建醮慶成典禮，祈求疫情結束，百工百業經濟活絡、帶來地方發展。

八德區霄裡玉元宮相傳清乾隆年間（1751年）開基立廟至今270年，當年歲荒欠收，先民祈求平安豐收建廟，原名三元宮，日治大正4年（1915年）改建、奉祀玉皇大帝為主神，改名玉元宮至今、俗稱「天公廟」，去年底整修完成，今年舉辦慶成祈安五朝建醮慶成。

霄裡居民慶讚玉元宮五朝建醮慶典，家戶參與拜拜，地方舉辦神豬大賽，居民袁明瑛飼養敬獻的神豬重達1390台斤獲特等獎，居民劉清泉、劉治亞父子飼養神豬達11037台斤獲壹等獎。獲特等獎的袁明瑛兒子說，從他曾祖父以來，每逢玉元宮輪到朝宇慶典，家族都會敬獻豬公，已傳承4代，今年自行飼養神豬表達敬意。

鄭文燦表示，玉元宮是霄裡地區信仰守護神，過去積極推廣玉皇大帝廟宇文化，贊助八德、中壢等地國小營養午餐，如今霄裡地區是八德發展重點之一，未來捷運綠線延伸至中壢，霄裡也有捷運站，霄裡石母娘娘浣衣池等景點，結合自行車休閒打造很好的文化走廊。

桃園市八德區霄裡玉元宮舉行慶成祈安五朝建醮慶典，居民輪值敬獻和法會，十分熱鬧。記者曾增勳／攝影
桃園市八德區霄裡玉元宮舉行慶成祈安五朝建醮慶典，居民輪值敬獻和法會，十分熱鬧。記者曾增勳／攝影
桃園市八德區霄裡玉元宮整修完成，舉行慶成祈安五朝建醮慶典，十分熱鬧。記者曾增勳／攝影
桃園市八德區霄裡玉元宮整修完成，舉行慶成祈安五朝建醮慶典，十分熱鬧。記者曾增勳／攝影
桃園市八德區霄裡玉元宮慶成祈安五朝建醮慶典，市長鄭文燦（中）參觀神豬及上香祈求國泰民安。記者曾增勳／攝影
桃園市八德區霄裡玉元宮慶成祈安五朝建醮慶典，市長鄭文燦（中）參觀神豬及上香祈求國泰民安。記者曾增勳／攝影

建醮 鄭文燦 捷運

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