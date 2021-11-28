桃園玉元宮天公廟建醮慶成 神豬1390台斤特等獎驚人

桃園市八德區霄裡玉元宮今天上午舉行慶成祈安五朝建醮慶典，信眾舉辦神豬大賽及建醮祈安法會十分熱烈，市長鄭文燦率地方仕紳向玉皇大帝神前上香祈求國泰民安，鄭表示，玉元宮是霄裡地區信仰中心，也是地方護神，如今整修完成建醮慶成典禮，祈求疫情結束，百工百業經濟活絡、帶來地方發展。

八德區霄裡玉元宮相傳清乾隆年間（1751年）開基立廟至今270年，當年歲荒欠收，先民祈求平安豐收建廟，原名三元宮，日治大正4年（1915年）改建、奉祀玉皇大帝為主神，改名玉元宮至今、俗稱「天公廟」，去年底整修完成，今年舉辦慶成祈安五朝建醮慶成。

霄裡居民慶讚玉元宮五朝建醮慶典，家戶參與拜拜，地方舉辦神豬大賽，居民袁明瑛飼養敬獻的神豬重達1390台斤獲特等獎，居民劉清泉、劉治亞父子飼養神豬達11037台斤獲壹等獎。獲特等獎的袁明瑛兒子說，從他曾祖父以來，每逢玉元宮輪到朝宇慶典，家族都會敬獻豬公，已傳承4代，今年自行飼養神豬表達敬意。