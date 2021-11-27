林智堅簽書會問支持新竹合併升格？現場書迷全舉手

新竹市政府與新竹市長林智堅共同推出首部市政專書《新竹市跳級生》，今晚前進巨城購物中心舉辦第4場簽書會，林智堅簽書時也逐一回答書迷問題，有人問「新竹縣市會合併嗎？」林回應「他當然希望大新竹一定要合併升格、讓大新竹發展更好」，更現場請支持大新竹合併升格的人舉手，現場全數舉手，回應熱烈。

《新竹市跳級生》第4場簽書會湧入破百位書迷，有書迷遠從屏東、高雄、台南等地而來，新竹市醫師公會理事長邱國華也跟妻子一起來，一口氣購買20本書，要分享給醫界的朋友；有名高雄媽媽說，家裡4個孩子都在竹科工作，都非常支持林智堅市長，今天她北上來看孩子也來親眼看看孩子的偶像。

林智堅並分享書中內容，包含上任7年來和市府同仁共同努力，完成許多公共建設，還自嘲提到，很多市民朋友覺得他很喜歡蓋公園，他說明，因為新竹市發展很早、腹地很小，公共空間長期不足，因此希望透過公園建設，在有限空間創造更多環境，讓市民有舒適休憩的場所。

林智堅也在簽書會現場抽出網友留言並回答問題，有人提問「新竹縣市會合併嗎？」林智堅笑說「問我當然不準！」他並現場請支持大新竹合併升格的人舉手，現場全數舉手、回應熱烈，他也說自己當然希望大新竹一定要合併升格、希望讓大新竹發展更好，也謝謝現場大家給予他的支持與肯定。

也有人問到「市長如何經營家庭生活？」林智堅坦言，其實他工作忙碌，家裡事情都是太太在決定，大兒子3歲時，有天難得的早上他與孩子一起吃早餐，但孩子都不和他說話，詢問太太才知道，原來孩子「覺得天亮亮的，爸爸怎麼會在家」很奇怪，讓他也特別感謝太太、更珍惜與家人共度的時光。