林智堅簽書會問支持新竹合併升格？現場書迷全舉手
新竹市政府與新竹市長林智堅共同推出首部市政專書《新竹市跳級生》，今晚前進巨城購物中心舉辦第4場簽書會，林智堅簽書時也逐一回答書迷問題，有人問「新竹縣市會合併嗎？」林回應「他當然希望大新竹一定要合併升格、讓大新竹發展更好」，更現場請支持大新竹合併升格的人舉手，現場全數舉手，回應熱烈。
《新竹市跳級生》第4場簽書會湧入破百位書迷，有書迷遠從屏東、高雄、台南等地而來，新竹市醫師公會理事長邱國華也跟妻子一起來，一口氣購買20本書，要分享給醫界的朋友；有名高雄媽媽說，家裡4個孩子都在竹科工作，都非常支持林智堅市長，今天她北上來看孩子也來親眼看看孩子的偶像。
林智堅並分享書中內容，包含上任7年來和市府同仁共同努力，完成許多公共建設，還自嘲提到，很多市民朋友覺得他很喜歡蓋公園，他說明，因為新竹市發展很早、腹地很小，公共空間長期不足，因此希望透過公園建設，在有限空間創造更多環境，讓市民有舒適休憩的場所。
林智堅也在簽書會現場抽出網友留言並回答問題，有人提問「新竹縣市會合併嗎？」林智堅笑說「問我當然不準！」他並現場請支持大新竹合併升格的人舉手，現場全數舉手、回應熱烈，他也說自己當然希望大新竹一定要合併升格、希望讓大新竹發展更好，也謝謝現場大家給予他的支持與肯定。
也有人問到「市長如何經營家庭生活？」林智堅坦言，其實他工作忙碌，家裡事情都是太太在決定，大兒子3歲時，有天難得的早上他與孩子一起吃早餐，但孩子都不和他說話，詢問太太才知道，原來孩子「覺得天亮亮的，爸爸怎麼會在家」很奇怪，讓他也特別感謝太太、更珍惜與家人共度的時光。
市府指出，市政專書《新竹市跳級生》規畫10場次簽書會，前4場選在新竹在地人氣小吃店與外地人稱新竹人最愛去的巨城購物中心，其他場次陸續安排中，盼深入城市每個角落與民眾互動，也推廣新竹經驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言