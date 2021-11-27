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公館鄉中興路12月1日起施工2周 道路全面禁行

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣128縣道公館鄉中興路12月1日至14日將辦理第二階段道路改善工程，屆時1.7公里長的道路將全面封閉施工。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣128縣道公館鄉中興路12月1日至14日將辦理第二階段道路改善工程，屆時1.7公里長的道路將全面封閉施工。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣128縣道公館鄉中興路將從12月1日至14日辦理第二階段道路改善工程，屆時1.7公里長的道路將全面封閉施工，縣府提醒民眾注意並放慢行車速度或提早改道，依現場指揮人員及標誌牌指示行進。

縣府工務處指出，縣道128線是連接山線及海線的重要聯絡道路，中興路位於公館鄉台6線與119甲線間，由於路面瀝青混凝土老化破損，且人行道鋪面沉陷，影響行人通行，經縣籍立委、鄉長與多位地方民代協助，向中央爭取到3000萬元經費辦理「公館鄉中興路路面及人行道景觀改善工程」，工程已於10月18日開工，12月1日起將進行第二階段施工。

工務處表示，第二階段施工因涉及路基挖除改善，為避免工區高低落差，造成用路人及車輛損傷，將採取道路全路幅封閉方式辦理，禁止車輛通行，封閉路段中有10條道路交岔，也都禁止穿越，請用路人依現場指揮人員及標誌牌指示方向改道；欲從128線往返台6線與119甲線（沿山道）的車輛請及早改道，大型車輛可改由苗26線、苗24線（大東路）及台6線行駛，以利行車安全。

苗栗縣128縣道公館鄉中興路12月1日至14日將辦理第二階段道路改善工程，屆時1.7公里長的道路將全面封閉施工。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣128縣道公館鄉中興路12月1日至14日將辦理第二階段道路改善工程，屆時1.7公里長的道路將全面封閉施工。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣128縣道公館鄉中興路12月1日至14日將辦理第二階段道路改善工程，屆時1.7公里長的道路將全面封閉施工。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣128縣道公館鄉中興路12月1日至14日將辦理第二階段道路改善工程，屆時1.7公里長的道路將全面封閉施工。圖／苗栗縣政府提供

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