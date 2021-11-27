公館鄉中興路12月1日起施工2周 道路全面禁行

苗栗縣128縣道公館鄉中興路將從12月1日至14日辦理第二階段道路改善工程，屆時1.7公里長的道路將全面封閉施工，縣府提醒民眾注意並放慢行車速度或提早改道，依現場指揮人員及標誌牌指示行進。

縣府工務處指出，縣道128線是連接山線及海線的重要聯絡道路，中興路位於公館鄉台6線與119甲線間，由於路面瀝青混凝土老化破損，且人行道鋪面沉陷，影響行人通行，經縣籍立委、鄉長與多位地方民代協助，向中央爭取到3000萬元經費辦理「公館鄉中興路路面及人行道景觀改善工程」，工程已於10月18日開工，12月1日起將進行第二階段施工。