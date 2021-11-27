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要畫糖先闖關 桃消第二大隊宣導活動小朋友樂

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
熱門電影情節、服裝也成為消防安全宣導的節目。記者鄭國樑／翻攝
熱門電影情節、服裝也成為消防安全宣導的節目。記者鄭國樑／翻攝

桃園市消防局第二大隊今天下午在機捷青埔A19站體育園區、環球購物中心舉辦防範一氧化碳中毒宣導，田園幼兒園舞龍鼓陣頭秀開場，「畫糖叔叔」接力表演，最後由青埔分隊演話劇，帶大小朋友闖關活動，活動寓教於樂充滿歡笑聲。

宣導活動也結合火紅的「魷魚遊戲」，總共設計五個關卡，分別為彈珠檯-CO問題挑戰、「躲貓貓」煙霧體驗、「OX二選一」住警器問答、「打氣球」CPR體驗、「拼拼樂」地震體驗，闖關成功可獲得消防宣導品包括畫糖叔叔現場客製化的畫糖作品，現場還有小小消防衣，讓小朋友著裝拍照打卡留紀念。

青埔分隊分隊長林玪妙表示，冬季是一氧化碳中毒案件發生數最多的季節，藉由宣導活動讓家長小孩都可以寓教於樂學習，提升防災意識，減少災害發生。第二大隊大隊長戴明衫說，防災觀念從小根植，有助於災害突如其來時快速應變，尤其錯誤的逃生觀念恐為火場致命的殺手，學防災可以讓居住環境更安全。

心肺復甦術也是小朋友體驗的活動之一。記者鄭國樑／翻攝
心肺復甦術也是小朋友體驗的活動之一。記者鄭國樑／翻攝
小朋友學習地震時避難要領。記者鄭國樑／翻攝
小朋友學習地震時避難要領。記者鄭國樑／翻攝

一氧化碳中毒 環球購物中心 幼兒園

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