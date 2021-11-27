蒜香藤美景吸引人車 警方即日起設管制點防違停亂象

苗栗縣通霄鎮楓樹里的蒜香藤去年成為爆紅景點，目前又正值花期，路邊紫瀑奔放、美不勝收，更吸引大批民眾前往賞花，但當地農路狹小，車輛違停亂象造成交通阻塞，賞花遊客與車爭道也易生危險，通霄警分局為使前往「秘境」的民眾有更好觀賞體驗，採用警民力合作及科技監控路況方式來維護交通安全，即日起至12月5日每天上午8點至下午5點將在苗36線與馬家庄停車場設置管制點，賞花車輛一律停放馬家庄停車場。

通霄警分局表示，馬家庄「紫瀑秘境」位於苗36線道路往楓樹里2鄰的農路上，警方為避免違規停車造成交通阻塞及人車爭道，即日起至12月5日（視花期長度），在苗36線與馬家庄停車場前設置管制點，引導賞花車輛全數停放於馬家庄停車場（約有300個停車位），再請遊客邊欣賞鄉村美景邊健行600公尺至賞花景點。

為了更有效掌握路況，警方也機動疏導交通，沿線擇定適當制高點，透過網路架設「無線監視器」結合APP遠端監控，分局交通組與烏眉派出所員警能透過手機環境觀看前往紫瀑花海周邊的即時路況，發現阻塞能調派警力在2分鐘內抵達疏導，提升服務效率，希望讓賞花路線更順暢，遊客也能一飽眼福，盡興而歸。