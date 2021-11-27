快訊

Omicron變異株更易「重複感染」 WHO列4方針警戒

星宇航空今年虧損61億成我國航空之最 民航局要求增資

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蒜香藤美景吸引人車 警方即日起設管制點防違停亂象

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣通霄鎮楓樹里的蒜香藤去年成為爆紅的景點，目前又值花期，路邊紫瀑奔放、美不勝收，吸引民眾前往賞花。圖／攝影工作者張文煥提供
苗栗縣通霄鎮楓樹里的蒜香藤去年成為爆紅的景點，目前又值花期，路邊紫瀑奔放、美不勝收，吸引民眾前往賞花。圖／攝影工作者張文煥提供

苗栗縣通霄鎮楓樹里的蒜香藤去年成為爆紅景點，目前又正值花期，路邊紫瀑奔放、美不勝收，更吸引大批民眾前往賞花，但當地農路狹小，車輛違停亂象造成交通阻塞，賞花遊客與車爭道也易生危險，通霄警分局為使前往「秘境」的民眾有更好觀賞體驗，採用警民力合作及科技監控路況方式來維護交通安全，即日起至12月5日每天上午8點至下午5點將在苗36線與馬家庄停車場設置管制點，賞花車輛一律停放馬家庄停車場。

通霄警分局表示，馬家庄「紫瀑秘境」位於苗36線道路往楓樹里2鄰的農路上，警方為避免違規停車造成交通阻塞及人車爭道，即日起至12月5日（視花期長度），在苗36線與馬家庄停車場前設置管制點，引導賞花車輛全數停放於馬家庄停車場（約有300個停車位），再請遊客邊欣賞鄉村美景邊健行600公尺至賞花景點。

為了更有效掌握路況，警方也機動疏導交通，沿線擇定適當制高點，透過網路架設「無線監視器」結合APP遠端監控，分局交通組與烏眉派出所員警能透過手機環境觀看前往紫瀑花海周邊的即時路況，發現阻塞能調派警力在2分鐘內抵達疏導，提升服務效率，希望讓賞花路線更順暢，遊客也能一飽眼福，盡興而歸。

通霄警分局長陳文彬表示，當地秘境的美名已傳開，遊客慕名而來，不論是行人還是車輛駕駛，請務必要遵守交通安全規則並聽從員警指揮，勿於路邊任意違規停車，民眾如發現周邊路段有壅塞或緊急情況，請向110或通霄分局勤指中心037-752464反映，希望大家能快樂出門，平安回家。

苗栗縣通霄鎮楓樹里的蒜香藤去年成為爆紅的景點，目前又值花期，路邊紫瀑奔放、美不勝收，吸引民眾前往賞花。圖／攝影工作者張文煥提供
苗栗縣通霄鎮楓樹里的蒜香藤去年成為爆紅的景點，目前又值花期，路邊紫瀑奔放、美不勝收，吸引民眾前往賞花。圖／攝影工作者張文煥提供
苗栗縣通霄鎮楓樹里的蒜香藤去年成為爆紅的景點，目前又值花期，路邊紫瀑奔放、美不勝收，吸引民眾前往賞花。圖／攝影工作者張文煥提供
苗栗縣通霄鎮楓樹里的蒜香藤去年成為爆紅的景點，目前又值花期，路邊紫瀑奔放、美不勝收，吸引民眾前往賞花。圖／攝影工作者張文煥提供

賞花 停車場 監視器

延伸閱讀

台南野餐新秘境！ 拍照賞花、大草原盡情放電，搭台南公車新路線一路直達

毒犯違停路中呼呼大睡 巡邏警關心車內赫見毒品和槍彈

影／囂張！無照違停不服取締當街襲警 9名屁孩統統法辦

公園違停設「檢舉QR Code」遏止？桃議員批沒強制力

相關新聞

大新竹要不要推囤房稅？2縣市稅務局這麼說

新竹房價居高不下，財政部近日敦促地方政府開徵囤房稅，也就是針對多屋族應實施房屋稅差別稅率；新竹縣市針對持有4戶以上者皆採...

蒜香藤美景吸引人車 警方即日起設管制點防違停亂象

苗栗縣通霄鎮楓樹里的蒜香藤去年成為爆紅景點，目前又正值花期，路邊紫瀑奔放、美不勝收，更吸引大批民眾前往賞花，但當地農路狹...

美眾議員體驗桃園自駕車 鄭文燦：台美多交流創新合作

美國聯邦眾議員退伍軍人事務委員會馬克高野主席（Mark Takano）訪問團到臺灣行程，特地安排到桃園參觀，市長鄭文燦熱...

公廁偷窺指引圖案 火速更換

桃園市崙坪文化地景園區公廁的指引圖案像是男生在偷窺女生如廁、掀女生裙子，引發負評，市長鄭文燦下令更換後，負責維護管理的客...

苗栗財星大樓類城中城 民代憂公安

苗栗市精華區內的乾鉅財星名店廣場大樓多樓層閒置、外觀破落，縣議員余文忠認為財星大樓類似高雄城中城，有公安之虞，要求縣府主...

北得拉曼巨木步道塞爆 族人嗆封路

新竹縣尖石鄉北得拉曼巨木步道擁有全國最低海拔巨木群落，最近逢山毛櫸變色，加上通往登山口的水田林道整修成水泥路，吸引大批遊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。