大新竹要不要推囤房稅？2縣市稅務局這麼說

新竹房價居高不下，財政部近日敦促地方政府開徵囤房稅，也就是針對多屋族應實施房屋稅差別稅率；新竹縣市針對持有4戶以上者皆採單一稅率，竹縣1.6%、竹市1.5%，竹縣府稅務局認為，竹北房市仍為需求大於供給，是否調整必須審慎研議，竹市府稅務局也說，會密切關注其他縣市作法，並謹慎研議。

新竹縣2017年時曾引發一場囤房稅風波，原本竹縣規定非自住住宅在2戶以下，每戶依其房屋現值課徵2％稅率；若持有3戶以上非自住住宅，每戶稅率2.5％，但才實施1年，國民黨團提案下修，取消差別稅率改為單一稅率，非自住稅率無論持有幾戶皆課其房屋現值1.6％，提案訂定囤房稅的議員高偉凱及周江杰無力回天，憤而辭職抗議。

新竹縣政府稅務局長彭惠珠說，各縣市實際狀況不同，新竹縣這幾年人口成長，尤其竹北地區人口移入明顯，跟其他縣市面臨人口外流狀況不同，人口移入也讓房市需求大於供給，並非只是單純投資問題，是否要調整為差別稅率沒有定調，還須研議。

彭也提到，2017年從差別稅率調整為單一稅率，當時確實「轟轟烈烈」，也因此縣府在研議囤房稅議題上，會更為謹慎，且房價飆漲涵蓋諸多因素，包含房市供需、原物料上漲與資金氾濫等，囤房稅是否真能抑制房價，也有待觀察，竹縣也會持續關注其他縣市作法，審慎研議後再說明。

新竹縣非自住房屋約2萬5千戶，占比9%，彭惠珠強調，若真的實行囤房稅，因其中有一半為免稅對象，原因包含房子作為公益用途等，真正可能會被課徵者約1萬2千多戶，占比4%，對竹縣絕大多數民眾不影響，只要持有3戶以下，自住稅率都是1.2%。

新竹市今年查定繳納房屋稅有23萬7727戶，其中屬於自住房屋17萬5236戶，約92.14％，有可能會被課囤房稅的非自住戶數1萬891戶，占全部戶數7.86%。

新竹市政府稅務局長李世珍說，高雄、桃園等直轄市首長近日都表態宣布要提高稅率，台南也正在研議囤房稅，並送進議會審議，不過實際稅率如何，都還無定案，各縣市也都在觀望，竹市會密切注意其他縣市作法，並審慎研議中。

李也強調，竹市調稅不會跑在前頭，會參考其他縣市作法再評估，由於房屋稅徵收率自治條例須送議會審議，也需要跟各議會黨團說明可能影響範圍與層面。