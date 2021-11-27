美眾議員體驗桃園自駕車 鄭文燦：台美多交流創新合作

美國聯邦眾議員退伍軍人事務委員會馬克高野主席（Mark Takano）訪問團到臺灣行程，特地安排到桃園參觀，市長鄭文燦熱情接待，一行人昨天參觀展桃園虎頭山創新園區參觀和體驗自駕車技術、無人載具應用，以及5G創新技術。

鄭文燦市長在臉書以中、英文和大家分享，指出許多美商選擇在桃園投資，也有軍民技術的共同研發，讓桃園成為全球供應鏈不可或缺的一部分，歡迎美國聯邦眾議員訪問團選擇桃園，也期盼台美之間有更多的交流與合作。