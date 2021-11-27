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美眾議員體驗桃園自駕車 鄭文燦：台美多交流創新合作

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
美國聯邦眾議員退伍軍人事務委員會馬克高野一行人到桃園體驗自駕車，鄭文燦陪同並安排專人解說。圖／取自鄭文燦臉書
美國聯邦眾議員退伍軍人事務委員會馬克高野一行人到桃園體驗自駕車，鄭文燦陪同並安排專人解說。圖／取自鄭文燦臉書

美國聯邦眾議員退伍軍人事務委員會馬克高野主席（Mark Takano）訪問團到臺灣行程，特地安排到桃園參觀，市長鄭文燦熱情接待，一行人昨天參觀展桃園虎頭山創新園區參觀和體驗自駕車技術、無人載具應用，以及5G創新技術。

鄭文燦市長在臉書以中、英文和大家分享，指出許多美商選擇在桃園投資，也有軍民技術的共同研發，讓桃園成為全球供應鏈不可或缺的一部分，歡迎美國聯邦眾議員訪問團選擇桃園，也期盼台美之間有更多的交流與合作。

鄭文燦今天在桃園參加活動的時候受訪，談到美國眾議員來訪一事，除了再次歡迎美國聯邦眾議員訪問團到桃園，也提到昨天美國眾議員的訪團主要是參觀虎頭山的創新園區，體驗桃園發展自駕車跟5G的目前成果，包括自駕車實驗、掃街車的實驗，印象很深刻，大家也希望美國跟台灣能夠多方面交流合作包括創新合作，他認為這是促進台美關係很好的一個方式。

鄭文燦市長臉書用中英文分享美國聯邦眾議員退伍軍人事務委員會馬克高野一行人來訪。圖／取自鄭文燦臉書
鄭文燦市長臉書用中英文分享美國聯邦眾議員退伍軍人事務委員會馬克高野一行人來訪。圖／取自鄭文燦臉書

桃園 美國 鄭文燦

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