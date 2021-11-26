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遊客湧入尖石鄉北得拉曼步道製造垃圾 居民封路抗議

中央社 / 新竹縣26日電

尖石鄉北得拉曼步道因道路改善、人潮增多，也帶入垃圾等問題，地方居民將封路抗議，新竹林區管理處今天表示，將加強步道環境維護工作，同時與尖石鄉公所研商交通管制措施。

泰雅族畫家、當地居民林世偉向中央社記者表示，不少遊客沒公德心，踏青時不僅垃圾亂丟，甚至隨地大小便，已有汙染環境的疑慮。

林世偉說，他已號召百名族人，在12月6日申請集會遊行，表達抗議，此外，也已向尖石鄉公所申請路權，將從12月6日至12月31日止，封閉水田林道一帶，每日封路24小時，請要前往北得拉曼登山等鄰近地方的民眾改期。

新竹林區管理處發布聲明回應，尊重申請人依法申請集會遊行的權利，不過，經了解後，在抗議申請集會事項，還未經過部落充分討論。

另外，有關北得拉曼步道人潮增多造成用路權益及衍生環境垃圾議題，新竹林區管理處說，日前並未接獲在地相關人士洽商或討論反映相關問題，但因重視部落意見，已於今日拜會水田部落所在的新樂村長朱元章。

新竹林區管理處說，經了解，近期確實因紅葉季節、開放山林導致登山遊客增加，造成交通擁擠及安全問題，族人也擔心過多遊客造成環境問題。現階段，將加強步道環境維護工作，也儘速與尖石鄉公所研商交通管制措施。

新竹林區管理處指出，後續，將持續加強與在地部落溝通，並共商解決機制，期能讓環境與在地能共榮共好，並呼籲遊客山林環境守護是全民共同的責任，從事登山健行時請落實無痕山林原則。

新竹 尖石鄉 集會遊行

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