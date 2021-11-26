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憨兒急需愛心交通車 愛心企業響應捐贈

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
真善美社會福利基金會獲贈交通車解決憨兒就醫、接送問題。圖／真善美社會福利基金會提供
真善美社會福利基金會獲贈交通車解決憨兒就醫、接送問題。圖／真善美社會福利基金會提供

桃園真善美社會福利基金會因為中壢、新屋工作人員往返以及憨兒接送需求，急需愛心交通車，台北市生命傳愛協會得知後，與台大保險經紀公司及會員們響應，今天贈真善美市值78.3萬元的愛心交通車，滿足基金會的車輛需求。

台北市生命傳愛協會成立8年，已經是第8次捐贈愛心交通車，關懷弱勢的交通問題不遺餘力；協會繼2018年捐車桃園復興鄉義興教會，這是第2次捐車獻愛桃園市。

贈車活動在台大保險經紀人桃園訓練中心，由生命傳愛協會代表及台大保經公司董事長陳亦純贈車輛鑰匙，桃園政府副秘書長邱俊欽、真善美社會福利基金會董事長謝秀琴代表受贈，真善美的憨兒還帶來啦啦隊舞蹈表演表示感謝。

謝秀琴表示，善美社會福利基金會為全日型的住宿單位，目前共照顧約160名心智障礙者，成立23年，有鑑於憨兒老化以及健康照顧問題，基金會近年規畫籌建重癱憨兒的終老家園「憨樂生活村」，並在新屋新園區基地成立日間照護，提供身心障礙者多元服務，不料卻遇上工作人員新屋往返以及服務對象接送問題，如今有新的交通車，對基金會幫助很大。

桃園 台大 愛心

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