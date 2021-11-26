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學校50公尺內可以開夾娃娃機店？桃議員提修正草案討論

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園有綠營議員提議修正自治條例，讓抓娃娃機店在學校周邊範圍50公尺內可有條件營業，引藍營議員強烈反彈（示意圖與人事物無關）。記者陳俊智／攝影
桃園有綠營議員提議修正自治條例，讓抓娃娃機店在學校周邊範圍50公尺內可有條件營業，引藍營議員強烈反彈（示意圖與人事物無關）。記者陳俊智／攝影

桃園市夾娃娃機業者因地方自治條例限制，不得在國中小學50公尺範圍內開店，綠營有議員認為規定過嚴，提案修正條例放寬，讓業者在非上課時間能夠營業，但此舉引藍營議員強烈反彈，未討論就先說「絕對反對到底」。

「桃園市自助選物販賣事業管理自治條例」第5條規定，自助選物販賣事業營業場所（即夾娃娃機店）應距離國中小學50公尺以上，違者不得營業；民進黨籍議員彭俊豪與黃景熙提案修正條例，希望在原條文不動的情況下，新增一項「不符合規定距離者，如其營業時間為國民中小學上課期間之下午6點到隔天凌晨5點、非上課期間及例假日營業者，不在此限」。

彭俊豪表示，提案主要是有業者是在中壢夜市擺夾娃娃機台，結果因為夜市距離國小不到50公尺，被人檢舉挨罰。中原夜市因為鄰近中原國小，當地業者也遇到同樣情形；彭認為，業者營業時間已經和學生上課時間錯開，應不至於對學生有影響，宜適度放寬規定，讓業者也能生存。

關於提案，藍營議員舒翠玲堅決反對。她表示，議會當初在制訂條例時，藍綠為距離50公尺或100公尺爭論不休，代表大家都覺得該設，只是範圍大小看法不同，現在討論50公尺內也可以開店，豈不是笑話。

藍營議員黃敬平指出，中壢國中和復旦中學馬路對面就有夾娃娃機店，距離都不到50公尺，明顯違規，「現行法規都有人不遵守了，難期待條例修正之後沒有人偷雞摸狗」；無黨籍議員牛煦庭則表示，學校因應重大考試可能會有課後輔導，下午6時就能營業恐怕過早，應該請教育局提供更多資料再研究。

經發局表示，若修正草案通過，相當於取消50公尺限制，僅剩營業時間限制，未來在稽查業者是否違規，恐須大幅增加人力，但還是尊重議會決議。

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