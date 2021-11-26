聯大路獲公共工程金質獎評為佳作 苗縣府爭取年底通車

苗栗縣政府辦理中的聯大路工程獲得「第21屆公共工程金質獎」評為佳作，這是繼苗栗「北橫公路」獲得金質獎後，縣內又一件道路工程贏得 肯定，聯大路（苗30線）是國立聯合大學二坪山及八甲2個校區的主要聯絡道路，工期到明年6月，縣府將爭取在今年底就提前完工通車。

縣府指出，這屆公共工程金質獎中，土木工程類有19件，今年的公共工程品質優良獎，有3件特優、7件優等及9件佳作，縣府工務處所推薦的聯大路整體改善工程」，也獲選為本屆金質獎土木工程類別佳作殊榮。

縣府工務處表示，聯大路全長2.63公里，但因地形、道路蜿蜒曲折，部分平面線型較不佳、縱坡度也較大，自2010年通車至2018年間事故頻傳，共發生161起交通事故，工務處為改善聯大路，分析肇事類型，並就6段上下坡度較大路段，將車道及附屬設施配置重新規畫、修整線形及坡度，並將外路肩從0.25公尺加大到1公尺，人行道寬度縮減為1.55至2.4公尺，讓偏離道路的機慢車輛有更大緩衝空間，不會直接擦撞路緣石造成摔倒或反彈等狀況，以降低事故發生。