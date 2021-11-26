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台北觀光博覽會 竹市推「小塹有約」邀國人

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
台北國際觀光博覽會今在台北世貿展覽館一館開幕，市府以「新竹小塹有約」為主題。圖/市府提供
台北國際觀光博覽會今在台北世貿展覽館一館開幕，市府以「新竹小塹有約」為主題。圖/市府提供

2021台北國際觀光博覽會今於台北世貿展覽館一館舉辦開幕記者會，即日起至11月29日盛大開展。剛獲經濟日報與台灣人壽等單位共同主辦「2021縣市幸福指數大調查」幸福指數全國第一名的新竹市以「新竹小塹有約」為主題，結合知名伴手禮，與在地名產米粉和摃丸現場烹飪，要讓參觀民眾體驗新竹市的幸福、文化、美食及近年來的蛻變。

城銷處顏章聖處長表示，本次旅展中以「新竹小塹有約」為主題，展館以豐富的色彩來詮釋竹市是個適合親子旅行且最具特色的幸福城市，現場有香山走透透遊程、賞蟹步道、萬昌造船廠、南寮漁港及最夯的波光市集介紹，多樣且具特色的旅遊路線在展場一次呈現。

另外，新復珍、利利號、新福源花生、阿忠冰店、獅伯百年手工煎餅、大哥手作蛋捲、貢丸與米粉等知名伴手禮更為一大亮點，另安排米粉和摃丸至現場烹飪及多場舞台活動，要讓民眾吃喝玩樂一次滿足。

城銷處表示，竹市近年來努力推動旅遊精緻化，並以「小塹有約」作為品牌，不斷的增加新竹小旅行的質量，希望透過展場的人氣，將深耕多年的遊程與景點介紹給全國民眾。

竹市傳統美食與伴手禮一直是遊客到訪新竹必選項目，本次旅展也特別邀請店家展售，結合定時活動的舉辦要讓參觀民眾一次享受新竹的幸福，展期每天上午10點到下午6點開展。

城銷處指出，開展期間透過豐富的舞台活動，推廣｢來去新竹住一晚｣，市府攜手47家在地飯店業者，即日起至12月31日，在活動期間內於竹市指定旅宿，消費金額達800元以上並上網登錄發票，就有機會把Gogoro帶回家。

另外，「買爆新竹」活動10月8日起在新竹消費滿500元，線上登錄電子發票就有機會抽中百萬汽車、Gogoro與iPhone等大獎。

台北國際觀光博覽會今在台北世貿展覽館一館開幕，市府以「新竹小塹有約」為主題。圖/市府提供
台北國際觀光博覽會今在台北世貿展覽館一館開幕，市府以「新竹小塹有約」為主題。圖/市府提供

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