竹縣關西鎮中豐路徵收爭議 楊文科親上火線協調

新竹縣關西鎮中豐路2號道路部分路段徵收出現爭議，土地所有權人近年多次擺放障礙物，影響其他住戶進出，雙方協調破局後，新竹縣長楊文科介入協調，今天率隊現勘，指示地政處測量釐清爭議土地，並朝協議價購與地主溝通，障礙物28日前自拆。

縣府工務處說明，關西鎮中豐路2號道路早年是台3線舊線，就是現在的中豐路2段，當年預計要徵收土地做為道路使用，後來因台3線更改路線，部分私有地未被徵收，但路邊已蓋住宅，導致有私有地夾在住宅門前和道路之間，引起糾紛。

由於爭議土地被土地所有權人擺放障礙物，造成其他住戶出入困難，也有當地住戶認為，該爭議土地局部被設置排水溝，應屬公有地且曾辦兩次徵收，不應被私人取得。

楊文科今天到場主持協調，表示縣府將先以協議價購方式與地主溝通，希望大家和氣生財，盡快達成協議，針對住戶所提質疑，縣府會檢視此私有用地是否已經徵收過，並指示地政處立即測量釐清，如是道路用地，地主也表示沒話講，如不是，希望雙方還是要好好協調，障礙物部分請消防局依法辦理。

地政處回應，有關住戶反映該區部份土地國家已徵收取得，為何地主仍得持有該區土地所有權，將請地政事務所針對爭議土地再行測量鑑界，並查明該區地籍與土地使用情形。

工務處指出，為加速用地取得，關西鎮公所4日已同意縣府代辦關西鎮仁安段1191、1191-1、1191-2、1191-3、1191-4及1191-5地號等6筆公共設施保留地協議價購事宜，代辦所需費用，鎮公所同意縣府由其統籌分配稅款扣抵。縣府將啟動協議價購地價查估作業，積極與地主協調土地協議價購事宜。