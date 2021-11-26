竹縣關西鎮中豐路徵收爭議 楊文科親上火線協調
新竹縣關西鎮中豐路2號道路部分路段徵收出現爭議，土地所有權人近年多次擺放障礙物，影響其他住戶進出，雙方協調破局後，新竹縣長楊文科介入協調，今天率隊現勘，指示地政處測量釐清爭議土地，並朝協議價購與地主溝通，障礙物28日前自拆。
縣府工務處說明，關西鎮中豐路2號道路早年是台3線舊線，就是現在的中豐路2段，當年預計要徵收土地做為道路使用，後來因台3線更改路線，部分私有地未被徵收，但路邊已蓋住宅，導致有私有地夾在住宅門前和道路之間，引起糾紛。
由於爭議土地被土地所有權人擺放障礙物，造成其他住戶出入困難，也有當地住戶認為，該爭議土地局部被設置排水溝，應屬公有地且曾辦兩次徵收，不應被私人取得。
楊文科今天到場主持協調，表示縣府將先以協議價購方式與地主溝通，希望大家和氣生財，盡快達成協議，針對住戶所提質疑，縣府會檢視此私有用地是否已經徵收過，並指示地政處立即測量釐清，如是道路用地，地主也表示沒話講，如不是，希望雙方還是要好好協調，障礙物部分請消防局依法辦理。
地政處回應，有關住戶反映該區部份土地國家已徵收取得，為何地主仍得持有該區土地所有權，將請地政事務所針對爭議土地再行測量鑑界，並查明該區地籍與土地使用情形。
工務處指出，為加速用地取得，關西鎮公所4日已同意縣府代辦關西鎮仁安段1191、1191-1、1191-2、1191-3、1191-4及1191-5地號等6筆公共設施保留地協議價購事宜，代辦所需費用，鎮公所同意縣府由其統籌分配稅款扣抵。縣府將啟動協議價購地價查估作業，積極與地主協調土地協議價購事宜。
至於土地所有權人擺設障礙物影響出入，新竹縣政府消防局指出，現場狀況已經影響居民出入及發生火災時的逃生路線，也會影響消防車及救災設備設置及消防人員出入，已公告28日前地主要自行拆除，希望地主配合處置，否則依法強制拆除障礙物。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言