快訊

超跑3惡少打傷大學生引公憤 道上放話要好好「照顧」

道瓊期指重挫近900點 南非新變種病毒疑慮持續發酵

獨居泰國女子中風癱 桃園市公私協力伸援手助返國

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
中壢天晟醫療團隊護送泰國女士讓她有最好的照護。圖／中壢天晟醫院提供
中壢天晟醫療團隊護送泰國女士讓她有最好的照護。圖／中壢天晟醫院提供

43歲在台獨居的泰國籍林女今年8月26日因腦中風送桃園市中壢天晟醫院，生活無法自理需要協助，她雖然有居留證，但是在台灣沒親人，經濟也拮据，住院期間在醫療團隊細心照護下病情逐漸穩定並可出院回泰國。

不過醫療費用加上回泰國旅費合計近50萬元，林女無力負擔，醫院社工人員及市政府社會局積極找資源，同時確認泰國家人希望她回泰國團聚，另外，林女全癱需特殊機位，飛機上也需要陪同人員，她泰國的家人幾乎都曾罹患新冠肺炎且未打疫苗，無法來台，因此經費、機上隨行人選都是問題。

消息傳出後，醫院、民間團體紛紛伸援手，天晟醫院、社會局、張育美立委辦公室及中華民國紅十字會，與多個團體都慷慨解囊捐助機票等費用合計20多萬元；照顧服務員及醫療相關費用20多萬元由財團法人天成雙德社會福利基金會全額捐助。

經費來源無慮後，難關便是因新冠肺炎疫情全球混亂的航班及出入境管制，今天很幸運在泰國友人的陪伴下，順利搭機回泰國，由泰國當地接手後續照顧與治療。

醫院調派標準規格的救護車讓患者能夠平安到機場。圖／中壢天晟醫院提供
醫院調派標準規格的救護車讓患者能夠平安到機場。圖／中壢天晟醫院提供

泰國 新冠肺炎 腦中風

延伸閱讀

新冠肺炎疫情影響 泰國餐飲住宿業衝擊最大

傳蘋果警告泰社運人士 手機遭國家級駭客入侵

泰國環球小姐宣傳照被指「腳踏國旗」 被控違反國旗法

類型比總量更重要！美國心臟協會：「植物脂肪」可降中風風險

相關新聞

桃園崙坪文化地景園區偷窺標誌換了 變成這樣

桃園市崙坪文化地景園區公廁的指引圖案被網友批評像偷窺、掀女生裙子，當初負責設計發包工程的都發局認為不需要嚴肅看待，引來更...

鯉魚潭水庫南水北送施工 11/30苗栗7鄉鎮停水47小時

自來水公司為穩定苗栗地區供水辦理的鲤魚潭水庫「南水北送」工程，下周將進行鯉魚潭廠原水站閥類設備改善工程及三義交流道至三義...

竹縣關西鎮中豐路徵收爭議 楊文科親上火線協調

新竹縣關西鎮中豐路2號道路部分路段徵收出現爭議，土地所有權人近年多次擺放障礙物，影響其他住戶進出，雙方協調破局後，新竹縣...

苗市掉漆的財星大樓成另類地標 產權複雜都更不易

苗栗市精華區內的乾鉅財星名店廣場大樓有多個樓層閒置，外觀破落，最近並被縣府聯合稽查發現6項違規，要求限期改善，縣議員余文...

空間大兩倍採落地窗、挑高光影拱廊 柴橋活動中心啟用

位於新竹市明湖公園旁的柴橋市民活動中心原為鐵皮屋，建築簡便、使用率低、空間狹小、停車空間也不足，經市府規畫改建，今天正式...

台劇《茶金》明天北埔辦特映會 楊文科邀民眾共賞

描述台灣茶產業商場戰爭的時代劇《茶金》上映後，討論度很高，劇本故事靈感原型來自新竹縣北埔鄉姜阿新女婿廖運潘先生的著作《茶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。