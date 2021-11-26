獨居泰國女子中風癱 桃園市公私協力伸援手助返國

43歲在台獨居的泰國籍林女今年8月26日因腦中風送桃園市中壢天晟醫院，生活無法自理需要協助，她雖然有居留證，但是在台灣沒親人，經濟也拮据，住院期間在醫療團隊細心照護下病情逐漸穩定並可出院回泰國。

不過醫療費用加上回泰國旅費合計近50萬元，林女無力負擔，醫院社工人員及市政府社會局積極找資源，同時確認泰國家人希望她回泰國團聚，另外，林女全癱需特殊機位，飛機上也需要陪同人員，她泰國的家人幾乎都曾罹患新冠肺炎且未打疫苗，無法來台，因此經費、機上隨行人選都是問題。

消息傳出後，醫院、民間團體紛紛伸援手，天晟醫院、社會局、張育美立委辦公室及中華民國紅十字會，與多個團體都慷慨解囊捐助機票等費用合計20多萬元；照顧服務員及醫療相關費用20多萬元由財團法人天成雙德社會福利基金會全額捐助。