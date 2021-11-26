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苗市掉漆的財星大樓成另類地標 產權複雜都更不易

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府鄰近的財星大樓，有許多樓層閒置或荒廢，引起議員關切，認為類似高雄城中城。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府鄰近的財星大樓，有許多樓層閒置或荒廢，引起議員關切，認為類似高雄城中城。記者胡蓬生／攝影

苗栗市精華區內的乾鉅財星名店廣場大樓有多個樓層閒置，外觀破落，最近並被縣府聯合稽查發現6項違規，要求限期改善，縣議員余文忠認為財星大樓不但有礙觀瞻，更可能危害住戶安全，詢問縣府是否能主導大樓的更新重建？縣府工商發展處表示，大樓產權並非公有，不可能由縣府主導重建或更新，管委會原主委最近以整建籌備會名義函文縣府，經確認對方主要是回應相關內部缺失的整建，縣府會再與對方聯繫研議輔導更新的方案。

財星大樓1990年取得使用執照，為住商混合大樓，部分樓層原為百貨公司，開幕後風光一時，但後來改為大賣場，沒撐幾年也沒落熄燈，目前許多樓層都閒置，財星大樓鄰近縣府，但外牆掉漆斑駁，在市區景觀中顯得相當突兀。

余文忠上午在議會質詢時，認為財星大樓位於苗栗市的蛋黃區內，但現今情況卻類似高雄城中城，成為「另類地標」，為此詢問工商發展處是否有權主導辦理重建或更新。

工商發展處長詹彩蘋指出，財星大樓地下1樓為停車、避難空間，部分作為KTV使用，地上1樓則是變更使用的KTV，2至4樓商用區域現都閒置，5至8樓為集合住宅和辦公室，但也有許多閒置，9、10樓曾為證券行，目前也停用，大樓門牌共有208戶，但實際僅44戶居住。

她表示，大樓2014年曾成立管委會，但一直未運作，最近原主委以整建籌備會名義來文，指定授權重建管理人，對方及一家資產公司擁有大樓約0.4832產權，因土地及地上物產權為私人所有，縣府不可能主導更新事宜，近日將設法與對方討論相關更新或整建的方式和意願。

工商發展處使用管理科表示，經與籌備會對口聯繫，對方來文主要是回應大樓稽查改善的事宜，並非要重建，大樓產權複雜，有的住戶持分多達數十人，但縣府會以輔導立場與業主、住戶溝通，研商更新的可能方式。

苗栗縣政府鄰近的財星大樓，有許多樓層閒置或荒廢，引起議員關切。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府鄰近的財星大樓，有許多樓層閒置或荒廢，引起議員關切。記者胡蓬生／攝影

KTV 門牌

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