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桃園崙坪文化地景園區偷窺標誌換了 變成這樣

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
原來的廁所指引牌被認為有歧視的問題。圖／讀者提供
原來的廁所指引牌被認為有歧視的問題。圖／讀者提供

桃園市崙坪文化地景園區公廁的指引圖案被網友批評像偷窺、掀女生裙子，當初負責設計發包工程的都發局認為不需要嚴肅看待，引來更多的負評，市長鄭文燦下令更換，負責維護管理的客家事務局今天迅速換上一般的指示標誌。局長黃傅淑香表示正在規畫將最萌的客家代言人「ㄚ弟」、「ㄚ妹」納入指示牌進行設計製作，預計於今年底前完成。

崙坪文化地景園區在觀音區具自然美景與文化特色，除了有日據時期「受信所」等歷史建築設施群，綠意盎然的戶外空間，與新設施龜殼劇場、好客食堂與客家工藝館是推展客家藝文與美食料理之場所。

 黃傅淑香表示，日前園區內引起討論的廁所指示牌已經先行移除，換上一般的指示標誌，準備用最萌的客家代言人「ㄚ弟」、「ㄚ妹」納入指示牌進行設計製作。

 黃傅淑香說，「ㄚ弟」、「ㄚ妹」是全台灣唯一的客家人型吉祥物，身著傳統客家服飾並配戴富有客家元素的小配件，可愛友善的形象搭配指示牌的製作，相信將使園區更具客家氛圍，並能吸引更多親子民眾前往參觀。

崙坪文化地景園區受爭議的廁所指引牌今天換上一般的圖案。圖／桃園市政府客家事務局提供
崙坪文化地景園區受爭議的廁所指引牌今天換上一般的圖案。圖／桃園市政府客家事務局提供
崙坪文化地景園區原來的廁所指引牌。圖／讀者提供
崙坪文化地景園區原來的廁所指引牌。圖／讀者提供

標誌 歷史建築

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