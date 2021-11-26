桃園崙坪文化地景園區偷窺標誌換了 變成這樣

桃園市崙坪文化地景園區公廁的指引圖案被網友批評像偷窺、掀女生裙子，當初負責設計發包工程的都發局認為不需要嚴肅看待，引來更多的負評，市長鄭文燦下令更換，負責維護管理的客家事務局今天迅速換上一般的指示標誌。局長黃傅淑香表示正在規畫將最萌的客家代言人「ㄚ弟」、「ㄚ妹」納入指示牌進行設計製作，預計於今年底前完成。

崙坪文化地景園區在觀音區具自然美景與文化特色，除了有日據時期「受信所」等歷史建築設施群，綠意盎然的戶外空間，與新設施龜殼劇場、好客食堂與客家工藝館是推展客家藝文與美食料理之場所。

黃傅淑香表示，日前園區內引起討論的廁所指示牌已經先行移除，換上一般的指示標誌，準備用最萌的客家代言人「ㄚ弟」、「ㄚ妹」納入指示牌進行設計製作。