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空間大兩倍採落地窗、挑高光影拱廊 柴橋活動中心啟用

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新的活動中心為複合式建築，兩層樓全區無障礙，採用落地窗、挑高光影拱廊，將戶外百棵綠蔭延伸至室內，戶外更有寬闊風雨走廊可供賞景。圖／市府提供
新的活動中心為複合式建築，兩層樓全區無障礙，採用落地窗、挑高光影拱廊，將戶外百棵綠蔭延伸至室內，戶外更有寬闊風雨走廊可供賞景。圖／市府提供

位於新竹市明湖公園旁的柴橋市民活動中心原為鐵皮屋，建築簡便、使用率低、空間狹小、停車空間也不足，經市府規畫改建，今天正式啟用，新的活動中心為複合式建築，兩層樓全區無障礙，採用落地窗、挑高光影拱廊，將戶外百棵綠蔭延伸至室內，戶外更有寬闊風雨走廊可供賞景。之後活動中心一樓將作為社區活動、共餐空間，戶外風雨走廊將可作為單車騎士、登山旅客中繼點。

市長林智堅今天與議長許修睿、各黨議員及社區年長者一起搓湯圓慶賀啟用，林智堅說，柴橋里人口稠密，過去鐵皮屋活動中心空間窄小，在許修睿、各議員支持預算下，投入超過5000萬元經費改建落成。新活動中心空間寬敞，樓地板面積400多坪，更連接明湖公園，將成為全市最漂亮的活動中心。

建築師陳柏齊、黃宥鈞表示，柴橋市民活動中心為兩層樓建築，採低矮量體、沉穩灰色外觀融入公園地景，室內以大量通透空間為設計理念，一樓活動中心以大量落地窗，引進大量自然採光。另外，一樓室內空間還可搭配寬達100公尺的風雨走廊，提供多功能空間辦理各項活動，例如市集、舞蹈律動班等才藝活動。

柴橋里長黃桂蘭說，柴橋里民約6000人，長者超過1000多人，以前鐵皮的活動中心僅能容納20多人，經歷好幾任市長都沒辦法改變，大家很克難。全新的活動中心很漂亮，容納人數也變多，一旁還有走廊銜接公園，提供民眾運動，真的很棒。

民政處說，柴橋市民活動中心爭取衛生福利部補助，投入近5000萬元結合明湖公園改善工程，打造出竹市獨一無二座落在公園裡、被芬多精包圍市民活動中心，該建築更獲今年「2021國家卓越建設獎最佳環境文化類」優質獎肯定。活動空間放大兩倍，可做為共餐食堂、社區聯誼活動空間，周邊還有腹地做為停車場。

新的活動中心為複合式建築，兩層樓全區無障礙，採用落地窗、挑高光影拱廊，將戶外百棵綠蔭延伸至室內，戶外更有寬闊風雨走廊可供賞景。圖／市府提供
新的活動中心為複合式建築，兩層樓全區無障礙，採用落地窗、挑高光影拱廊，將戶外百棵綠蔭延伸至室內，戶外更有寬闊風雨走廊可供賞景。圖／市府提供
市長林智堅今天與議長許修睿、各黨議員及社區年長者一起搓湯圓慶賀啟用。圖／市府提供
市長林智堅今天與議長許修睿、各黨議員及社區年長者一起搓湯圓慶賀啟用。圖／市府提供

建築 林智堅 湯圓

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