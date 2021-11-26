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台劇《茶金》明天北埔辦特映會 楊文科邀民眾共賞
描述台灣茶產業商場戰爭的時代劇《茶金》上映後，討論度很高，劇本故事靈感原型來自新竹縣北埔鄉姜阿新女婿廖運潘先生的著作《茶金歲月》，製作方公共電視和客家委員會明天下午2點將在北埔慈天宮前廣場舉辦感恩特映會，演員郭子乾、連俞涵、許安植等人與地主新竹縣長楊文科都將到場，歡迎戲迷聆聽插曲、欣賞精彩片花。
竹縣府指出，《茶金歲月》描述當年爾虞我詐的茶葉戰爭，與台灣茶揚名國際的茶金之路，去年《茶金》在大稻埕開拍儀式，縣長楊文科北上出席，並全力支持劇組到縣內的取景拍攝，包含姜阿新洋樓、姜氏家廟、永光茶廠、峨眉茶園、關西教堂等地。
楊文科說，今年3月新竹縣和台北市舉辦縣市交流會議，柯文哲市長率市府團隊參訪竹縣，當時他就特別安排到北埔老街參訪姜阿新洋樓，也拜訪姜阿新先生女婿廖運潘、姜麗芝夫婦，了解北埔茶產業發展、姜阿新洋樓歷史意義，感受舊時代的茶金魅力。
《茶金》推出後大獲好評，成為全台追劇大熱門，製作方公共電視和客家委員會明天下午2點將在北埔慈天宮前廣場舉辦《茶金》北埔感恩特映會，將首度公開演出《茶金》插曲，並播放劇集台三線、茶產業等精采片花，在廟前廣場重現北埔茶金風華。
楊文科說，《茶金》以台灣過去的茶產業發展史、貿易史為主題拍攝，劇集從籌備、拍攝到製作都很用心，內容相當優質，也歡迎民眾追劇同時，也不妨來新竹縣走訪這些景點，一起時光倒流瘋茶金。
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