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鯉魚潭水庫南水北送施工 11/30苗栗7鄉鎮停水47小時

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣鯉魚潭水庫。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣鯉魚潭水庫。記者胡蓬生／攝影

自來水公司為穩定苗栗地區供水辦理的鲤魚潭水庫「南水北送」工程，下周將進行鯉魚潭廠原水站閥類設備改善工程及三義交流道至三義減壓池大型管線接續工程，包括苗栗、後龍、三義、銅鑼、公館、西湖、通霄7鄉鎮有近萬用戶將從11月30日上午9點停水到12月2日上午8點，總計停水47小時，水公司提醒用戶及早儲水備用。

水公司第三區管理處表示，因施工停水的區域包括苗栗市新英、南勢、福麗、新川、高苗、恭敬、水源里（中正路以西高地區及水流娘）、文山里（至公路沿線）、後龍鎮龍坑里（台6線南勢橋以西至苗栗市）及公館、三義、銅鑼全區、西湖鄉（湖東、二湖、三湖、金獅村除外）、通霄鎮烏眉里等區域約9800多用戶。

三區處指出，苗栗縣竹南、頭份地區因科學園區發展、人口增長，用水需求持續增加，永和山水庫過去長期支援新竹供水，未來以供應在地用水為主，為了充分調度水源，鯉魚潭水庫規畫「南水北送」，這次100公分大型管線潛盾工程銜接完成後，鯉魚潭到苗栗的管線已全部完成，至於苗栗延伸到竹南、頭份供水系統的管線仍在施工中，預計2024年完工，屆時鯉魚潭水庫供應苗栗縣用水可從6萬噸增至12萬噸。

苗栗等7鄉鎮市近萬用戶30日至12月2日將停水47小時。本報資料照
苗栗等7鄉鎮市近萬用戶30日至12月2日將停水47小時。本報資料照

水庫 停水 苗栗縣

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