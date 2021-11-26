大溪老街「家時尚」不老職人明走秀 潮造型搶先看

桃園市大溪和平老街源古本舖「家時尚」特展18日開展以來受各界好評，明天（27日）六下午3點將以時代混搭術為題，舉辦一場別開生面的不老職人走秀，安排不同世代的模特兒同台。

不老職人走秀活動須預約報名並收費，預約請洽0922335581古小姐，更多詳細的節目內容，請上「源古本舖」臉書粉絲頁查詢。

走秀者不乏知名文化藝術工作者，包括4位平均年齡超過80歲的不老職人國寶級木藝師游禮海、書畫家黃哲夫、舞蹈教育家的卓月雲和不老裁縫師古廖玉昭，再加上青年布袋戲演師郭建甫，以及卓月雲10歲的孫女同台走秀。連日彩排已經可以看見舞台、造型，亮麗的色彩演繹台灣阿嬤褲搭配日本羽織，時代老爺褲搭上創意古著，現場工作人員對長者的服裝打扮直覺「太潮了」。

策展人古正君認為衣服不應該只是展覽品，更應該穿在身上，於是邀來服裝設計師吳岱紜與老衣服老空間對話，以古早阿嬤褲的線條美學，延伸設計出符合忙碌現代人方便穿著的新時代阿嬤褲，並邀請著名編舞家卓庭竹擔任秀導，創造出銀齡族的穿衣新美學。

受邀擔任走秀編導的知名編舞家卓庭竹指出，4位銀齡模特兒最大的特色就是他們滿頭銀亮如雲的白髮，以及舉手投足中的自信感，彼此又是多年好友，所以她想為他們創造出一個「有故事感」的舞台，以自然的互動帶出舞台動作，讓走秀不僅是走秀，更是同台相聚一起玩耍的空間，呈現出他們如赤子般的生命熱力。

源古本舖「家時尚」特展至12月5日，每周四、五、六、日下午1點到5點，靜態展免費參觀，為維護觀賞安全與品質，每整點採限額25人入場。28日（周日）邀請多次獲金曲獎、金音獎最佳歌手獎詩人羅思容，以溫潤遼闊迷人的嗓音，為大家演唱歌詠生命與愛的作品，並分享最新創作「今本日係馬」專輯中最新的作品。