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「老適在一起生活節」苗栗登場 邀民眾聆聽村落故事

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣文化觀光局今年辦理社區營造及村落文化發展計畫，各鄉鎮市公所與社區團隊、青年夥伴展現成果。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文化觀光局今年辦理社區營造及村落文化發展計畫，各鄉鎮市公所與社區團隊、青年夥伴展現成果。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣文化觀光局今年辦理社區營造及村落文化發展計畫，各鄉鎮市公所與社區團隊、青年夥伴展現成果，縣府12月4日將在苗栗特色館辦成果展「老適在一起生活節」，除了以社區繪本說故事呈現社區藝文能量，同時推出假日市集、擠福菜及總舖師示範教學等節目和活動；縣府上午在大廳為生活節宣傳，會場也展出「村落藝生故事集」及多項社區營造成果。

文化觀光局長林彥甫表示，今年社區營造及村落文化發展計畫結合了苗栗市、獅潭鄉、三義鄉3個鄉鎮市公所，還有公館鄉館南社區等15個社區及9個青年團隊，相繼創作出4本社區特色繪本和2組特色文化地圖，還結合海雁木工與海埔石滬等議題，辦理2場次各18小時的深度體驗工作坊，讓社區資源、產業特色、職人理念，透過多元管道被看見，進而創新並傳承推廣。

苗栗縣長徐耀昌上午率同文觀局長林彥甫等人為生活節宣傳， 邀約鄉親12月4日到苗栗特色館體驗社造成果並聆聽村落故事，成果展現場將安排多元豐富的活動，除社區藝文演出，還有藺草編織、手工皂製作、手捏陶等體驗，並結合這次社區繪本的產出，邀巫婆劇團創辦人巫素琪到場以聲音魔法、語言魅力帶大家進入繪本的異想世界。

文觀局表示，當天還有假日講座、假日草地市集、社造小知識闖關遊戲、按讚送好禮等，還安排大家以藝術體驗等方式來認識苗栗社造，感受苗栗「老適在一起」的日常生活氛圍，享受慢活、有溫度的社區風情。活動詳情可洽苗栗文化觀光局文創產業科037-352961分機517、苗栗縣社區營造推動辦公室037-256600或搜尋臉書粉絲專頁「文化創意新苗栗」查詢。

苗栗縣文化觀光局今年辦理社區營造及村落文化發展計畫，各鄉鎮市公所與社區團隊、青年夥伴展現成果。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文化觀光局今年辦理社區營造及村落文化發展計畫，各鄉鎮市公所與社區團隊、青年夥伴展現成果。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文化觀光局今年辦理社區營造及村落文化發展計畫，各鄉鎮市公所與社區團隊、青年夥伴展現成果。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文化觀光局今年辦理社區營造及村落文化發展計畫，各鄉鎮市公所與社區團隊、青年夥伴展現成果。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文化觀光局今年辦理社區營造及村落文化發展計畫，各鄉鎮市公所與社區團隊、青年夥伴展現成果。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文化觀光局今年辦理社區營造及村落文化發展計畫，各鄉鎮市公所與社區團隊、青年夥伴展現成果。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文化觀光局今年辦理社區營造及村落文化發展計畫，各鄉鎮市公所與社區團隊、青年夥伴展現成果。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文化觀光局今年辦理社區營造及村落文化發展計畫，各鄉鎮市公所與社區團隊、青年夥伴展現成果。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文化觀光局今年辦理社區營造及村落文化發展計畫，各鄉鎮市公所與社區團隊、青年夥伴展現成果。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣文觀局辦理社區營造及村落文化發展計畫，各鄉鎮市公所與社區團隊、青年夥伴展現成果，縣府邀約鄉親12月4日到苗栗特色館參加「老適在一起生活節」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文觀局辦理社區營造及村落文化發展計畫，各鄉鎮市公所與社區團隊、青年夥伴展現成果，縣府邀約鄉親12月4日到苗栗特色館參加「老適在一起生活節」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文化觀光局今年辦理社區營造及村落文化發展計畫，各鄉鎮市公所與社區團隊、青年夥伴展現成果。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣文化觀光局今年辦理社區營造及村落文化發展計畫，各鄉鎮市公所與社區團隊、青年夥伴展現成果。記者胡蓬生／攝影

社區營造 觀光局 苗栗縣

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