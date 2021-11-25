竹市再奪全國最幸福城市！林智堅：盼大新竹共好

經濟日報與台灣人壽等單位共同主辦「2021縣市幸福指數大調查」今天公布結果，新竹市勇奪幸福指數全國第一，傲視全台。市長林智堅親自北上領獎，特別感謝市民的勤奮和努力，市府不敢鬆懈各項工作，「市民的小事就是市府的大事」，也說不僅新竹市好，盼共同生活區新竹縣一起共好，希望大新竹早日合併升格，讓幸福擴大。

2021縣市幸福指數大調查結果出爐，新竹市以總分達72.36分的「幸福指數」名列全台第一。經濟日報指出，「新竹市是幸福常勝軍」，十屆調查以來，就有六次拿下第一，今年不僅在政府統計數據拿下第一名，客觀、民調指標皆領先。

市府指出，據縣市幸福指數大調查顯示，自林智堅市長上任後，新竹市2016年、2017年、2018年曾三連霸拿下最幸福城市、2019、2020年蟬聯亞軍，今年再次坐回最幸福城市寶座。林智堅也允諾將持續努力為市民打造創新、宜居、永續的幸福城市。

林智堅致詞表示，新竹市特別幸運，因為竹科，相關主觀條件比較好，他擔任市長七年期間都戰戰兢兢，市府近年除了透過設計力翻轉新竹，讓市民享有更好公共建設服務外，更積極產業發展，盼竹科相關產業根留新竹。

林說，疫情影響、美中貿易戰，讓台灣半導體產業揚名國際，半導體製造第一、封裝第一、IC設計名列前茅，為讓市民安居樂業，市府也積極協助產業發展，他近日提出大新竹合併升格，盼幸福擴大，也讓大新竹成為台灣半導體產業最強而有力的後盾。