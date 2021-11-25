泰安溫泉縣府收回自營 議員籲尊重原住民分享族人

苗栗縣泰安溫泉區共管供水在去年已由縣府收回自營，縣議員黃月娥上午在總質詢時為當地原住民族人請命，要求縣府尊重原住民基本法的法條和精神，開發溫泉時也能回饋當地原住民鄉親，讓大家有機會分享免費泡湯或優惠，她也期許溫泉共管供水由縣府收回自營後，也能創造利益，讓業者、遊客及鄉親共享共榮。

苗栗縣文化觀光局指出，縣內泰安溫泉區依溫泉法規定施設共管供水後，過去都以促參案委由業者經營，去年4月縣府已收回自營，溫泉區公共管線供應溫泉水資源給有合格標章的溫泉旅業者，依供應水量收費，平均每年營收400多萬元，但今年因疫情緣故，收入也明顯受影響。

黃月娥指出，著名的泰安溫泉所在地以前是族人跑步、洗浴的地點，但後來被警政單位設了警光山莊招待所，族人去泡湯得花錢，縣府在泰安致力開發溫泉景點，如果溫泉水量足，應依照原住民基本法的規定，將溫泉資源分享或回饋在地鄉親，相信開發案族人會樂觀其成，目前泰雅文化園區內的土地大，縣府也設置了溫泉泡腳區，還畫煮蛋區，未來希望在園區內也能規畫施設湯屋，提供鄉親免費泡湯或優惠。

黃月娥期盼縣府將溫泉共管供水設備收回自營後，要能落實管理，不要發生「偷水」問題，更要像北部溫泉水一樣賺錢，針對溫泉資源分享當地原住民鄉親的提議，文觀局長林彥甫表明將規畫一些方案與上級研議。