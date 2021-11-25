桃園公廁標示「掀裙」 萬美玲批不幽默、對女性不尊重

桃園市觀音區崙坪文化地景園區廁所標示因有掀裙、爬牆偷看等圖案，引發爭議。國民黨立委萬美玲今天表示，這樣的圖案不是幽默更不是文化，文化內涵怎能建立在偷窺及掀裙之上？這是對女性的不尊重，市長鄭文燦宣布要將不當的圖案撤換，雖已造成市民觀感不佳，但還是肯定他的及時改正，希望市府各局處未來能夠更尊重女性。

今天是「國際終止婦女受暴日」，萬美玲上午邀請桃園市議員黃婉如、朱珍瑤、陳美梅、張桂綿，及桃園市18名女性里長，召開「同心守護 拒絕暴力」記者會，呼籲國人共同落實兩性平權，拒絕任何形式暴力，用愛關心和勇氣向暴力說不。

萬美玲表示，台灣雖然有家暴防治法、兒少福利法、性騷擾防治法等保障女性的法律，但在家暴及性侵案件中，女性的受害比例還是非常高；上周立法院終於通過推動已久的「跟蹤騷擾防治法」，為保護女性安全終止受暴又再往前一步，她呼籲政府各部會應加強防範，終止任何形式的暴力發生。

黃婉如、朱珍瑤、陳美梅、張桂綿表示，擔任民代以來，經常接到婦女同胞遭受到家暴、性騷等案件，許多受害婦女多半選擇隱忍，或相信加害者會改變，讓自己深陷在身心巨大傷害中，同樣身為女性更是感同身受，也希望類似憾事不要再發生。