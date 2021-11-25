快訊

第14輪混打「鍾愛莫德納」高於BNT 2.3倍 16輪規畫公布

日職／陽岱鋼確定離開巨人隊 經紀公司：明年動向再說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園公廁標示「掀裙」 萬美玲批不幽默、對女性不尊重

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
立委萬美玲上午邀請桃園市議員黃婉如、朱珍瑤、陳美梅、張桂綿，及桃園市18名女性里長，召開「同心守護 拒絕暴力」記者會，呼籲國人共同落實兩性平權。記者朱冠諭／攝影
立委萬美玲上午邀請桃園市議員黃婉如、朱珍瑤、陳美梅、張桂綿，及桃園市18名女性里長，召開「同心守護 拒絕暴力」記者會，呼籲國人共同落實兩性平權。記者朱冠諭／攝影

桃園市觀音區崙坪文化地景園區廁所標示因有掀裙、爬牆偷看等圖案，引發爭議。國民黨立委萬美玲今天表示，這樣的圖案不是幽默更不是文化，文化內涵怎能建立在偷窺及掀裙之上？這是對女性的不尊重，市長鄭文燦宣布要將不當的圖案撤換，雖已造成市民觀感不佳，但還是肯定他的及時改正，希望市府各局處未來能夠更尊重女性。

今天是「國際終止婦女受暴日」，萬美玲上午邀請桃園市議員黃婉如、朱珍瑤、陳美梅、張桂綿，及桃園市18名女性里長，召開「同心守護 拒絕暴力」記者會，呼籲國人共同落實兩性平權，拒絕任何形式暴力，用愛關心和勇氣向暴力說不。

萬美玲表示，台灣雖然有家暴防治法、兒少福利法、性騷擾防治法等保障女性的法律，但在家暴及性侵案件中，女性的受害比例還是非常高；上周立法院終於通過推動已久的「跟蹤騷擾防治法」，為保護女性安全終止受暴又再往前一步，她呼籲政府各部會應加強防範，終止任何形式的暴力發生。

黃婉如、朱珍瑤、陳美梅、張桂綿表示，擔任民代以來，經常接到婦女同胞遭受到家暴、性騷等案件，許多受害婦女多半選擇隱忍，或相信加害者會改變，讓自己深陷在身心巨大傷害中，同樣身為女性更是感同身受，也希望類似憾事不要再發生。

桃園 家暴

延伸閱讀

大學心輔中心設夜間服務不到4成 立委要求總體檢

購入59.4萬劑AZ即期品 藍委轟：出問題誰負責？

桃園無經費徵收經國高中校地 欲解編成住宅用地挨轟

中研院長：2劑疫苗間隔長短 學理上影響不大

相關新聞

蔡英文到桃園看藻礁 朱立倫： 真好，讓她恢復一些記憶

蔡英文總統今天到桃園觀新藻礁、大潭藻礁和大潭電廠視察，國民黨主席朱立倫在基隆表示，「我說真好，讓她恢復一些記憶」，幾年前...

桃園公廁標示「掀裙」 萬美玲批不幽默、對女性不尊重

桃園市觀音區崙坪文化地景園區廁所標示因有掀裙、爬牆偷看等圖案，引發爭議。國民黨立委萬美玲今天表示，這樣的圖案不是幽默更不...

苗縣府7月在議會挨批縣內路況差 如今勇奪金路獎雙金

苗栗縣定期執行道路、橋梁養護，今年獲交通部第22屆金路獎肯定，在非六都「路況養護」獲第3名、「橋梁維護」獲第1名，是近5...

竹市17公里自行車道往苗栗延伸 拚明年2月完工

新竹市17公里海岸線自行車道騎鐵馬漫遊的遊客不少，但往南無法直接串連苗栗綠光海風自行車道，形成斷點，讓不少車友大嘆可惜，...

竹北AI智慧園區公園略有缺失 在地媽媽們提改善建議

新竹縣AI智慧園區公園是竹北市首座共融式公園，更因為遊具新穎有趣，成為不少家長假日帶孩子活動的首選地方，甚至不少外縣市遊...

林智堅辦《新竹市跳級生》簽書會 27日晚上到巨城

新竹市政府與新竹市長林智堅共同推出首部市政專書《新竹市跳級生》，一刷千本近完售，上周首發3場簽書會吸引書迷參與，更有人遠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。