苗縣府7月在議會挨批縣內路況差 如今勇奪金路獎雙金

苗栗縣定期執行道路、橋梁養護，今年獲交通部第22屆金路獎肯定，在非六都「路況養護」獲第3名、「橋梁維護」獲第1名，是近5年內二度獲雙金肯定，縣長徐耀昌昨天率隊北上領獎，強調持續精進道路及橋梁養護品質；今年7月議會總質詢期間，縣府才挨議員抨擊去年中央對苗栗縣市區道路養護管理及人行環境無障礙考評，有多項敬陪末座，如今有如「鹹魚翻身」，工務處強調民眾對道路品質的期待往往有落差，這也是工務單位持續努力的動力來源。

縣府指出，交通部2000年起辦理金路獎評比，縣府今年在各方專業評審的嚴謹考核下脫穎而出，在路況養護、橋梁維護項目分別拿下第3及第1，交通部官員頒獎致詞時感謝徐縣長與縣府團隊戮力打造完善交通與用路環境，讓居民與遊客能在安全道路享受在地美好的景致。

4個月前的議會定期會才剛有議員公布去年市區道路養護管理及人行環境無障礙考評成績，抨擊苗栗縣在道路養護評比最後1名，其中平坦度其他縣市都優等，唯獨苗栗縣乙等；街廓道路養護苗栗縣唯一乙等最後1名，暢行性、使用性項目丙等，另外停車規畫與管理也是唯一考評丙等縣市。

工務處長古明弘說明，金路獎評比標準全國各地都相同，各縣市道路在評比過程中，和民眾期待的現況一定會有落差，但這個落差也讓道路養護存在持續努力的空間，金路獎評比是看誰的努力度、積極和完善度較佳，例如縣內有些道路出現不佳路況，縣府主動巡路發現，有坑洞就補，避免問題擴大，這比別縣市更用心，至於損壞程度嚴重的道路，礙於財政就須等待中央經費挹助改善，這種路況確實存在，苗栗縣與外縣市比拚的是養護的積極度和用心程度。