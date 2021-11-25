首創來市場打疫苗 新竹市施打站全升級室內

新竹市政府因應九降風季節，將6處COVID-19施打站升級為室內環境，其中最大施打站設置於公有市場中正市場，為全台首創「來市場打疫苗」，單日量能可達1160人。

新竹市政府發新聞稿表示，竹市東區疫苗站原設置於戶外場地，因應九降風季節來臨，疫苗站移入中正公有市場內，是全市最大COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗站，總計10個疫苗接種窗口。

新竹市長林智堅今天前往中正市場疫苗站了解民眾施打情形。他於新聞稿中指出，新竹市接種疫苗人次已達66萬5527人次，第1劑疫苗涵蓋率超過9成，全國第一，第2劑疫苗涵蓋率也超過5成，不分一、二劑的劑次人口比已達145.5%。

林智堅表示，自5月施打疫苗以來，非設籍民眾、外籍移工疫苗接種就達12萬人次，接近總服務量能8%，歡迎居住鄰近的民眾到竹市接種疫苗，完善群體防疫網。

衛生局表示，配合中央流行指揮中心第2劑混打政策，新竹市政府協調轄內3間醫院、28家診所即日起免平台預約，且可混打AZ、BNT、莫德納疫苗，致電至各醫療院所即可預約。