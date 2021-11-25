竹市17公里自行車道往苗栗延伸 拚明年2月完工

新竹市17公里海岸線自行車道騎鐵馬漫遊的遊客不少，但往南無法直接串連苗栗綠光海風自行車道，形成斷點，讓不少車友大嘆可惜，竹市府今年初啟動自行車道延伸工程，但原訂9月完工卻延宕，引起民代關注。市府說明，與林務局溝通、農民協調用地花了點時間，都已突破往下進行，預計明年2月完工，完成濱海單車道最後一哩路。

竹市府近年陸續完成優化頭前溪左岸與17公里海岸線自行車系統各項設施，一氣呵成打造「微笑水岸」，自行車愛好者可一路順騎，飽覽沙丘、夕陽、風車、海景等濱海景緻，市府還在終點站南港站打造無障礙空中步道和廁所，並美化瞭望塔方便車友休憩。不過若要再往南騎，必須繞道西濱快速道路，才能接上苗栗綠光海風自行車道。

竹市府與苗栗縣政府合作爭取教育部體育署補助3500萬元，今年初決定將自行車道再向南延伸1.2公里與苗栗串連，但工程進度略延宕，議員鄭成光質詢時追問市府進度，也要求留意17公里海岸線全線觀光活化，「不能只有南寮好，其他地方沒生意！」

城市行銷處長顏章聖說，延伸的自行車道路段其中400公尺有既有車道，其他800公尺位於樹林之間，已取得林務局同意施作專屬單車道，不過，因部分施工範圍與在當地栽種香蕉樹的農民耕作動線有重疊，花了一些時間與農民溝通，目前已經取得共識。

顏表示，自行車道延伸工程進度來到33%，與林務局、農民溝通協調順利，未來專屬自行車道為瀝青路面，不會與農民耕作進出衝突；未來從竹東頭前溪車道往南接左岸、南寮漁港、17公里海岸線再到苗栗綠光海風自行車道，全線打通將長達56公里。