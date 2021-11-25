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竹北AI智慧園區公園略有缺失 在地媽媽們提改善建議

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
AI智慧園區公園是竹北市首座共融公園，由於遊具多元，平日也聚集人潮，甚至不乏外縣市遊客。記者巫鴻瑋／攝影
AI智慧園區公園是竹北市首座共融公園，由於遊具多元，平日也聚集人潮，甚至不乏外縣市遊客。記者巫鴻瑋／攝影

新竹AI智慧園區公園是竹北市首座共融式公園，更因為遊具新穎有趣，成為不少家長假日帶孩子活動的首選地方，甚至不少外縣市遊客慕名而來，不過園區內仍略有缺失，今天上午新竹縣議會前往考察，有家長就當場提出向議員提出建議希望改善，縣府則回應將盡快辦理。

AI智慧園區公園今年8月才正式開放，園內分為7大種類的遊具設施，不僅有常見的溜滑梯，還有小朋友喜歡的沙坑，縣府產發處更指出，公園內所有遊具設施都經過試驗，漆料含鉛量均低於標準值，符合國家規定，家長及孩子們都能玩得安心。

不過議會考察團今天前往了解公園情況時，雖然是平日上午，公園內卻有非常多家長帶著孩子來遊玩，十分熱鬧，甚至不少媽媽一次帶2、3個孩子前來，但看見議員們關心，紛紛表達對於AI智慧園區公園應該改善的細節。

住在當地的陳媽媽就表示，雖然公園內最具特色的林間遊戲區有熱門的大碗公滑梯，不過因滑梯陡峭、下滑速度快，下方緩衝區卻都是小碎石，已經見過不少孩子從上方溜下後，直接撞進碎石堆中而導致手腳擦傷流血，希望縣府能改為別種緩衝材質作為緩衝區；而縣府的女性局處長們也當場親身體驗滑梯，確實發現下滑速度非常快，更當場嚇得尖叫、花容失色，還不慎全撞在一起。

還有議員指出滑梯遊戲場的攀爬區域，設計上是從平台地板開洞垂直連接下方地面，卻沒有完整的圍欄或明顯警示標語，難保孩子不會在嬉戲追逐中直接從攀爬區域踩空摔落，要求產發處應該增加防護措施或警示，否則一旦有孩子發生墜落意外，後果不堪設想。

也有議員親自上陣驗收滑索遊戲場的滑索，發現滑索鋼纜並未如預期中緊繃，導致一旦滑索上乘載的重量如果有一個成人重，就有可能會使滑索在高速滑經索道中央時，就會觸碰到下方碎石堆拖行，十分危險。

產發處表示，因為AI智慧園區公園是目前新竹縣人氣最盛的公園景點，因此民眾及議員的建議都會立即參考並盡速進行改善，尤其針對各項遊具設施的警語，也會再加強標示，同時也希望孩子在遊玩時，家長一定要陪同在一旁，此外，滑索設施因使用人數多會自然鬆弛，縣府也會定期將鋼纜拉緊，避免拖地情況發生。

議員指出滑梯遊戲場的攀爬區域沒有完整圍欄防護，身高較矮的孩子可能會直接踩空，摔落超過1層樓高。記者巫鴻瑋／攝影
議員指出滑梯遊戲場的攀爬區域沒有完整圍欄防護，身高較矮的孩子可能會直接踩空，摔落超過1層樓高。記者巫鴻瑋／攝影
AI智慧園區公園是竹北市首座共融公園，由於遊具多元，平日也聚集人潮，甚至不乏外縣市遊客。記者巫鴻瑋／攝影
AI智慧園區公園是竹北市首座共融公園，由於遊具多元，平日也聚集人潮，甚至不乏外縣市遊客。記者巫鴻瑋／攝影
議員張益生驗收號稱能承重130公斤的滑索，沒想到因索道鬆弛，導致滑到一半就高速拖行到下方碎石地面。記者巫鴻瑋／攝影
議員張益生驗收號稱能承重130公斤的滑索，沒想到因索道鬆弛，導致滑到一半就高速拖行到下方碎石地面。記者巫鴻瑋／攝影

AI 新竹 考察

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