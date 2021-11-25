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林智堅辦《新竹市跳級生》簽書會 27日晚上到巨城
新竹市政府與新竹市長林智堅共同推出首部市政專書《新竹市跳級生》，一刷千本近完售，上周首發3場簽書會吸引書迷參與，更有人遠從高雄北上力挺。市府今天指出，第4場簽書會將於27日晚上7點半登場，歡迎民眾上網https://bit.ly/3l4l20L報名。
林智堅說，他上任7年來推動步行城市、新校園運動、進擊的公園與微笑水岸等建設，都是市府和民眾一起努力的成果，市政專書《新竹市跳級生》都有紀錄，並分享這幾年累積而成的「新竹模式」，未來更希望有機會將新竹經驗推廣到整個大新竹地區。
《新竹市跳級生》第4場簽書會將於後天（27日）在新竹巨城一樓戶外噴水廣場舉辦，參加簽書會將可和市長林智堅合照、互動，還有機會問一個特別的問題。林智堅說，他將在現場親自簽書，不限數量，會為現場所有到場的民眾完成簽書。
市府指出，首發3場簽書會，市長巡迴在地人氣小吃店，希望將書裡的故事帶進新竹大街小巷，第4場則選在新竹具代表的巨城購物中心舉辦。目前已有全台各地粉絲敲碗巡迴簽書會地點，包括桃園、高雄等地，目前舉辦共10場次簽書會，橫跨大新竹地區，歡迎民眾踴躍邀請、到林智堅市長臉書留言，「只要有需要、時間配合一定去！」
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