桃園改善南崁溪水岸 27公里自行車路網啟用

桃園市政府斥資新台幣1億1500萬元改善南崁溪水岸，打造全長27公里的自行車路網空間，今天正式啟用。市長鄭文燦表示，這是南崁溪治理的里程碑，「悠遊南崁溪計畫終於完成」。

南崁溪是桃園第一條水岸自行車道，但因各區段興建年期不同，設施老舊、風格迥異，桃園市政府水務局因此辦理「悠遊南崁溪水岸服務改善計畫工程」，斥資1億1500萬元打造南崁溪及坑子溪沿岸全長27公里的自行車路網空間；工程在去年11月2日開工、今年9月21日竣工，今天正式啟用。

鄭文燦上午出席「悠遊南崁溪水岸服務改善計畫工程」竣工典禮後接受媒體聯訪表示，市府秉持人本、友善、生態、低碳等原則，重新設計南崁溪水岸路廊，南崁溪部分有22公里，外加坑子溪流域的5公里，一共27公里，不管慢跑、散步或是騎自行車，都會感受到這是一條有親水之美的廊道。

鄭文燦表示，整個工程完成了水岸路廊的斷點縫合以及路線優化，河川棲地部分也有大幅改善，水草、水鳥都回來了，水質淨化工程部分也做了下水道接管、礫間帶、水質淨化系統等。

水務局表示，「悠遊南崁溪水岸服務改善計畫工程」完成老舊設施改善、設計統一等工程，沿線廣設綠地、公園、景觀跨橋、寵物示範公園、天幕球場等，並提升夜間照明安全，同時針對生態敏感區域做特殊考量，避免光害。