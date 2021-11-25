快訊

推動北京冬奧的權勢性侵者：彭帥案的「#張高麗在哪裡？」

政府硬把萊豬與CPTPP扯上關係 台灣只能用食安換貿易？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

受虐犬「阿比」活教材 動物救援小組教學童生命教育

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台灣動物緊急救援小組到新竹南寮國小進行生命教育講座，更邀請曾受虐全身傷又殘障跛腳的流浪犬「阿比」當神秘嘉賓，與小學生相見歡。圖／台灣動物緊急救援小組提供
台灣動物緊急救援小組到新竹南寮國小進行生命教育講座，更邀請曾受虐全身傷又殘障跛腳的流浪犬「阿比」當神秘嘉賓，與小學生相見歡。圖／台灣動物緊急救援小組提供

台灣動物緊急救援小組本周二到新竹南寮國小進行生命教育講座，更邀請曾受虐全身傷又殘障跛腳的流浪犬「阿比」當神秘嘉賓，與小學生相見歡，分享動物與人之間的感動故事，師生獲益良多。動保志工奔波200公里不嫌遠，直說「生命教育真的不能等」。

台灣動物緊急救援小組長期在各地進行傷病流浪動物救援工作，本周二(23日)受新竹市南寮國小校方邀請，從台中北上新竹，為小學生進行動保生命教育講座，共有200多位師生參與。

南寮國小輔導主任黃淑娟與資源組長李孟嫺都說，近日寵物議題夯，許多小朋友興起飼養寵物念頭，但對於寵物相關知識卻一無所知，決定邀請經驗豐富的台灣動物緊急救援小組團隊，以詼諧逗趣的方式，用真實故事告訴小朋友，在認養寵物前，應三思熟慮。

台灣動物緊急救援小組傳宣組長呂佩珊告訴小朋友，認養寵物前要充分評估家庭狀況，除了與家人溝通外，也要認知「小狗會長大、會變老、會大便、會生病」，是否真的已準備好許下「一生一世的照顧承諾」。

講座另一個亮點，是台灣動物緊急救援小組特別帶來神秘嘉賓，是一隻曾經受虐又重病殘障的流浪犬「阿比」；救援小組行為矯治組王琬儒說，「阿比」被棄養在山區，發現牠時，頸部快被項圈勒斷，後腿又遭捕獸夾斷掌，全身染上嚴重皮膚病，慘不忍睹，花費好多金錢與時間才讓牠康復。

救援小組透過「阿比」的真實故事提醒學生，「被棄養後寵物面臨許多未知的危險」、「絕不能棄養寵物」；王琬儒也牽著「阿比」讓小朋友撫摸牠，並與大家合影留念。

台灣動物緊急救援小組秘書長何品萱表示，組織長期走入全國各地校園傳遞尊重生命理念，來回新竹200公里路程一點也不遠，因為「生命教育沒有距離、生命教育真的不能等」。

台灣動物緊急救援小組到新竹南寮國小進行生命教育講座。圖／台灣動物緊急救援小組提供
台灣動物緊急救援小組到新竹南寮國小進行生命教育講座。圖／台灣動物緊急救援小組提供
台灣動物緊急救援小組到新竹南寮國小進行生命教育講座，更邀請曾受虐全身傷又殘障跛腳的流浪犬「阿比」當神秘嘉賓，與小學生相見歡。圖／台灣動物緊急救援小組提供
台灣動物緊急救援小組到新竹南寮國小進行生命教育講座，更邀請曾受虐全身傷又殘障跛腳的流浪犬「阿比」當神秘嘉賓，與小學生相見歡。圖／台灣動物緊急救援小組提供
台灣動物緊急救援小組到新竹南寮國小進行生命教育講座，更邀請曾受虐全身傷又殘障跛腳的流浪犬「阿比」當神秘嘉賓，與小學生相見歡。圖／台灣動物緊急救援小組提供
台灣動物緊急救援小組到新竹南寮國小進行生命教育講座，更邀請曾受虐全身傷又殘障跛腳的流浪犬「阿比」當神秘嘉賓，與小學生相見歡。圖／台灣動物緊急救援小組提供
台灣動物緊急救援小組到新竹南寮國小進行生命教育講座。圖／台灣動物緊急救援小組提供
台灣動物緊急救援小組到新竹南寮國小進行生命教育講座。圖／台灣動物緊急救援小組提供

寵物 新竹

延伸閱讀

影／受邀美民主峰會 吳釗燮：對台灣民主成就肯定

立陶宛國會友台小組主席：想向台灣釋出友情訊息

美國防部成立任務小組 專門調查UFO

化解醫糾就像在當偵探 42組醫護、社工、律師獲獎

相關新聞

受虐犬「阿比」活教材 動物救援小組教學童生命教育

台灣動物緊急救援小組本周二到新竹南寮國小進行生命教育講座，更邀請曾受虐全身傷又殘障跛腳的流浪犬「阿比」當神秘嘉賓，與小學...

來市場打疫苗 竹市6疫苗施打站全升級室內

來市場打疫苗！因應九降風季節，新竹市目前6座疫苗施打站全數升級室內環境，其中一個施打站設置於公有市場中正市場，單日最大量...

時力批竹市活動燒錢 市府：回響佳

竹市議會時力黨團昨批市府連年辦大型活動燒錢，重複性高、目標性卻不明，應避免浮濫花費，如新竹生活節7年花3400萬元，內容...

竹南龍鳳漁港 啟動3.8億元工程

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港觀光備受期待，縣政府啟動聯絡道拓寬工程3.4億元，及台61線龍鳳旅遊驛站改善工程4800萬元，文化觀...

桃市將設文化資產查詢系統

桃市建設工程挖到考古遺址，往往影響進度，文化局明年將建置「開發行為涉及有形文化資產查詢系統」，讓工程單位開發前預先調查並...

桃園市公廁標示玩創意 竟用掀裙圖

桃園市觀音區崙坪文化地景園區廁所標示因有掀裙、爬牆偷看等圖案，近日引發議論，都發局認為「有趣就好」，但部分網友指不尊重女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。