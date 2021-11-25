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受虐犬「阿比」活教材 動物救援小組教學童生命教育
台灣動物緊急救援小組本周二到新竹南寮國小進行生命教育講座，更邀請曾受虐全身傷又殘障跛腳的流浪犬「阿比」當神秘嘉賓，與小學生相見歡，分享動物與人之間的感動故事，師生獲益良多。動保志工奔波200公里不嫌遠，直說「生命教育真的不能等」。
台灣動物緊急救援小組長期在各地進行傷病流浪動物救援工作，本周二(23日)受新竹市南寮國小校方邀請，從台中北上新竹，為小學生進行動保生命教育講座，共有200多位師生參與。
南寮國小輔導主任黃淑娟與資源組長李孟嫺都說，近日寵物議題夯，許多小朋友興起飼養寵物念頭，但對於寵物相關知識卻一無所知，決定邀請經驗豐富的台灣動物緊急救援小組團隊，以詼諧逗趣的方式，用真實故事告訴小朋友，在認養寵物前，應三思熟慮。
台灣動物緊急救援小組傳宣組長呂佩珊告訴小朋友，認養寵物前要充分評估家庭狀況，除了與家人溝通外，也要認知「小狗會長大、會變老、會大便、會生病」，是否真的已準備好許下「一生一世的照顧承諾」。
講座另一個亮點，是台灣動物緊急救援小組特別帶來神秘嘉賓，是一隻曾經受虐又重病殘障的流浪犬「阿比」；救援小組行為矯治組王琬儒說，「阿比」被棄養在山區，發現牠時，頸部快被項圈勒斷，後腿又遭捕獸夾斷掌，全身染上嚴重皮膚病，慘不忍睹，花費好多金錢與時間才讓牠康復。
救援小組透過「阿比」的真實故事提醒學生，「被棄養後寵物面臨許多未知的危險」、「絕不能棄養寵物」；王琬儒也牽著「阿比」讓小朋友撫摸牠，並與大家合影留念。
台灣動物緊急救援小組秘書長何品萱表示，組織長期走入全國各地校園傳遞尊重生命理念，來回新竹200公里路程一點也不遠，因為「生命教育沒有距離、生命教育真的不能等」。
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