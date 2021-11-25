來市場打疫苗 竹市6疫苗施打站全升級室內
來市場打疫苗！因應九降風季節，新竹市目前6座疫苗施打站全數升級室內環境，其中一個施打站設置於公有市場中正市場，單日最大量能可達1160人。另外，新竹市新竹馬偕、國泰、南門三大醫院與轄內28家診所即日起免平台預約，致電向院所預約即可接種第一、二劑AZ、BNT、莫德納疫苗，第二劑也開放混打。
市長林智堅今前往中正市場疫苗站了解民眾施打情形。38歲陳姓女子說，她兩劑BNT疫苗都在新竹市疫苗站施打，「離家近、速度又快」，室內環境也不怕冷。為了今天打疫苗，她早餐特別吃的很好。
林智堅表示，東區疫苗站原設置於戶外場地，因應九降風來臨，疫苗站移入中正公有市場內，打造出全市最大疫苗站，總計10個疫苗接種窗口，現場還有大型疫苗黃卡看板，可供民眾打卡。第15輪（即日起至12月1日）疫苗施打，中正市場疫苗站主要提供接種BNT疫苗服務。
林智堅說，竹市接種服人次已達66萬5527人次，第一劑疫苗涵蓋率超過9成，全國第一，第二劑疫苗涵蓋率也超過5成，不分一、二劑的劑次人口比已達145.5%。
衛生局指出，自5月施打疫苗以來，非設籍竹市民眾、外籍移工疫苗接種就達12萬人次，接近總服務量能8%，歡迎鄰近縣市民眾一同到竹市接種疫苗，完善群體防疫網。
配合中央流行指揮中心第二劑混打政策，市府也協調新竹馬偕、國泰、南門三大醫院、28家診所即日起免平台預約，且可混打AZ、BNT、莫德納疫苗，致電至各醫療院所即可預約。詳情請見請上新竹市防疫資訊專區查詢，前往醫療院所接種前，請先電話洽詢預約。
衛生局表示，竹市共6座疫苗施打站皆為室內場所，包含中正市場施打站（新竹市中正路245號2樓）、稅務局施打站（新竹市中央路112號B2）、體育館施打站（新竹市公園路295號）、北區施打站（新竹市國華街69號5樓大禮堂）、南寮施打站（新竹市南寮街261號）、慈濟施打站（新竹市中華路五段208巷20號），因應第15輪疫苗施打（即日起至12月1日）疫苗包含AZ、BNT及莫德納一二劑，疫苗施打站將分站供應不同疫苗。
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