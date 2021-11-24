廁所告示牌挨轟教壞小孩 桃市府決定換「他們」上場

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聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
崙坪文化地景園區最近被發現園區內的廁所告示牌圖示，男生不是在偷看女廁，就是掀女生裙底，桃園市新聞處長詹賀舜晚間表示，將以客家元素設計的「阿弟」、「阿妹」吉祥物（左二、左三）重新改版指引標示。圖/取自鄭文燦臉書
崙坪文化地景園區最近被發現園區內的廁所告示牌圖示，男生不是在偷看女廁，就是掀女生裙底，桃園市新聞處長詹賀舜晚間表示，將以客家元素設計的「阿弟」、「阿妹」吉祥物（左二、左三）重新改版指引標示。圖/取自鄭文燦臉書

桃園觀音區熱門的打卡景點「崙坪文化地景園區」今年才完工亮相，最近卻被發現園區內的廁所告示牌圖示，男生不是在偷看女廁，就是掀女生裙底，遭到遊客和議員批評。桃園市新聞處長詹賀舜晚間表示，經過市長鄭文燦與都發局、客家局討論，決定將以客家元素設計的「阿弟」、「阿妹」吉祥物重新改版指引標示，以符合園區客家工藝發展及傳承的特色。

崙坪文化地景園區是居民和遊客散步、遊憩、野餐的好去處，但園區內的廁所告示牌圖樣卻引發不少遊客質疑，有人覺得不美觀、教壞小孩，也有人認為已構成性騷擾。都發局長盧維屏上午受訪說，當初設計時就是從有趣的角度出發，無涉性別平權，「輕鬆就好，不要太嚴肅！」

議員黃敬平批評「做這種負面指引，難道是指這裡的廁所開放可以公然爬牆偷窺、掀裙嗎？」議員朱珍瑤也批市府的幽默難笑，還有損城市門面。觀音在地議員吳宗憲則認為，如果想要發揮創意，在園區其他地方多畫一點卡通圖案，或是特色裝置藝術讓大家拍拍照，效果會更好。

桃園市觀音區的崙坪地景公園廁所標誌出現掀裙、翻牆偷窺圖案，近日引發網路議論。圖／民眾提供
桃園市觀音區的崙坪地景公園廁所標誌出現掀裙、翻牆偷窺圖案，近日引發網路議論。圖／民眾提供

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