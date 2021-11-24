廁所告示牌挨轟教壞小孩 桃市府決定換「他們」上場

桃園觀音區熱門的打卡景點「崙坪文化地景園區」今年才完工亮相，最近卻被發現園區內的廁所告示牌圖示，男生不是在偷看女廁，就是掀女生裙底，遭到遊客和議員批評。桃園市新聞處長詹賀舜晚間表示，經過市長鄭文燦與都發局、客家局討論，決定將以客家元素設計的「阿弟」、「阿妹」吉祥物重新改版指引標示，以符合園區客家工藝發展及傳承的特色。

崙坪文化地景園區是居民和遊客散步、遊憩、野餐的好去處，但園區內的廁所告示牌圖樣卻引發不少遊客質疑，有人覺得不美觀、教壞小孩，也有人認為已構成性騷擾。都發局長盧維屏上午受訪說，當初設計時就是從有趣的角度出發，無涉性別平權，「輕鬆就好，不要太嚴肅！」