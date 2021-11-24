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園區廁所掀裙圖案惹議 桃市府態度轉彎急更改

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市觀音區崙坪文化地景園區廁所標誌惹議，市府都發局原先傾向保留，但晚間新聞處表示將改版。記者陳俊智/翻攝
桃園市觀音區崙坪文化地景園區廁所標誌惹議，市府都發局原先傾向保留，但晚間新聞處表示將改版。記者陳俊智/翻攝

桃園市觀音區崙坪文化地景園區廁所標誌因有掀裙、爬牆偷看等圖案，近日在網路引發話題；桃園市都市發展局原先稱標誌是創意，希望大家輕鬆看待，不會撤換，但新聞處稍早市長鄭文燦與都發局、客家局討論後，決定重改標誌。

崙坪文化地景園區曾是日治時期國際電話株式會社觀音崙坪受信所的基地，提供台灣、日本與大陸三方的無線電通信，後來相關設備移至交通部電信研究所後逐漸荒廢，近年才由都市發展局活化，現由客家局管理。園區除保留原有茂密樹林，也規劃大片綠地及客家工藝聚落，近日有民眾發現廁所標誌有掀裙及翻牆偷看等動作，認為內容不妥。

其實，崙坪地景園區的廁所標誌存在已久。雖有網友認為廁所標誌是公部門難得的大膽創意，但多數人還是覺得標誌是在消費女性，也有民眾擔心小孩看到會有錯誤的認知觀念；對此，盧維屏表示尊重民意表達意見的權利，也強調設計目的絕非消費女性。

盧維屏原先表示，廁所標誌是一個符號，在國際間有各式各樣呈現方式，希望大家用輕鬆態度看待，不必太嚴肅，也不會因此更改。

但是，新聞處長詹賀舜稍早表示，有關崙坪文化地景園區公共廁所的指引標示，市長已與都發局、客家局討論，決定將以客家元素設計的「阿弟」、「阿妹」吉祥物重新改版指引標示，以符合園區客家工藝發展及傳承的特色。

桃園市觀音區崙坪文化地景園區廁所標誌惹議，市府都發局原先傾向保留，但晚間新聞處表示將改版。記者陳俊智/翻攝
桃園市觀音區崙坪文化地景園區廁所標誌惹議，市府都發局原先傾向保留，但晚間新聞處表示將改版。記者陳俊智/翻攝

標誌 桃園

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