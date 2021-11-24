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桃園義民廟230周年慶 全國義民爺聖駕安座大典將登場

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
以未戰爭紀念公園藝術節活動場地規畫圖。記者鄭國樑／翻攝
以未戰爭紀念公園藝術節活動場地規畫圖。記者鄭國樑／翻攝

桃園市政府客家事務局為平鎮藝術季、義民廟230周年慶，26至28日在新落成的1895年乙未保台紀念公園規畫多場活動。26日下午2點起有全國義民爺聖駕安座大典，地點在平鎮褒忠祠及乙未公園大草坪，接著藝術季開幕暖場表演，邀請「心舞季藝舞蹈團」、「樂亮管弦樂團」表演，正式開幕由「宋坤傳藝」以主題「大地鼓舞」開場演出，最後由舞者帶領4位小朋友點亮乙未環燈光，象徵點亮希望之光。

27日（周六）上午10點草地音樂會及乙未專書徵文比賽頒獎典禮，邀請艾克、浪跡、流浪浮雲樂團草地音樂會表演，下午2點踩街表演挑擔奉飯，邀請在地里民及社區發展協會共同參與，從義民廟出發繞行1895乙未保台紀念公園，途中行經復旦路二段、文化街、廣德街、環南路到1895乙未保台紀念公園祭壇。晚上7點「1895-烽火安平鎮」新編客家大戲登場，由知名景勝戲劇團演出1895安平鎮戰役，重演當年客家先賢先烈保鄉衛土的忠義精神。

28日早上8點桃園市平鎮義民廟褒忠祠230周年慶典，辦理法會、敬天神、各廟團拜、謝神敬酒、送神大典等儀式，除了中午公演布袋戲，下午3點平鎮區公所邀請樂亮管絃樂團，及鼓魯世界打擊樂團演出，接著演出「小和尚客庄奇遇記客語音樂劇」。

樂團 桃園 周年慶

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