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竹市府打擊海洋汙染 邀親子淨灘、海廢改造樂器

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府今天在環保局舉辦「淨海30/2.0再現海之聲」成果發表特展開幕式，展出彩繪浮球創作品。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今天在環保局舉辦「淨海30/2.0再現海之聲」成果發表特展開幕式，展出彩繪浮球創作品。圖／新竹市政府提供

為喚起民眾重視海洋汙染，新竹市政府今天在環保局舉辦「淨海30/2.0再現海之聲」成果發表特展開幕式，現場播放親子淨海成果影片、展示海洋廢棄物創作，並邀海洋巡守隊「香山少年」表演，團員利用撿拾海廢浮球改造為打擊樂器，重現海洋之聲。

竹市環保局指出，海洋環境汙染是全球性議題，新竹市清除海洋汙染採陸源、海域雙管齊下，「陸源」部分推動河川垃圾截流，有效降低海域垃圾量，「海域」部分成立「海洋環保艦隊」、「海底撈巡守隊」，今年度清除海洋廢棄物已超過35公噸。

副市長沈慧虹今天主持開幕式，並親自以漂流木為鼓棒，打擊海廢浮球製成的小鼓，擊出響亮鼓音。她說，「淨海30/2.0再現海之聲」在9至10月號召30個家庭淨灘，透過影片紀錄親子在海邊尋寶撿拾垃圾的過程，也利用淨海過程收集的廢棄浮球，再造為浮球沙鈴或鼓等獨樹一格的創作品，讓海洋廢棄物升級為最獨特的海洋資源物。

「淨海30/2.0再現海之聲」成果展即日起至30日在環保局展出，沈慧虹也歡迎大家一起來觀看生動震撼的淨海影片，欣賞浮球廢棄物重生為樂器與工藝作品的DIY創作，27、28日下午還有海廢打擊樂器的表演，歡迎前來聆聽獨特的樂音。

今天開幕式也邀來「香山少年」演出，共同創始人美萍媽媽是華德福教育的音樂教師，更是四寶媽，家族中最小的女兒「安咕」，從小就在媽媽的襁褓中參與淨灘，從需要被抱著、進而在沙灘上爬行，現在已是可以自己拿起架子一起淨灘的生力軍。

環保局長江盛任說，「淨海30/2.0再現海之聲」成果展，地點位於新竹市環境保護局1樓大廳，展期開放時間為每天早上9點12點、下午1點到5點，民眾觀賞淨海活動成果特展，還可獲得獨家設計版的「三態子淨海全家福」車用貼紙。

新竹市政府今天在環保局舉辦「淨海30/2.0再現海之聲」成果發表特展開幕式，「香山少年」演奏海廢樂器。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今天在環保局舉辦「淨海30/2.0再現海之聲」成果發表特展開幕式，「香山少年」演奏海廢樂器。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今天在環保局舉辦「淨海30/2.0再現海之聲」成果發表特展開幕式，副市長沈慧虹親自主持開幕式。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今天在環保局舉辦「淨海30/2.0再現海之聲」成果發表特展開幕式，副市長沈慧虹親自主持開幕式。圖／新竹市政府提供
香山少年淨灘活動情形。圖／新竹市政府提供
香山少年淨灘活動情形。圖／新竹市政府提供

廢棄物 新竹 淨灘

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