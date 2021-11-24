注意！竹市十八尖山這步道路線 29日起周一至四管制

新竹市十八尖山是新竹市唯一的小百岳，尤其步道路線老少咸宜，每天來運動、健行的民眾不少。竹市府為進行景觀改善工程，市府城市行銷處今天宣布，寶山路出入口至變葉木步道路口的步道路線，將於29日起的每周一至周四的早上8點半到下午4點實施人行動線管制，並禁止非工作人員進出，請民眾配合，管制時間將持續到明年7月。

竹市府城市行銷處指出，十八尖山西側遊客入口區等周邊景觀改善工程，經過整體規畫調查需求與舉辦地方說明會後，將重新整建西側遊客入口佛光岩前廣場及涼亭，提供長輩們跳舞、拉琴、聊天等休憩場所，減少陡峭階梯增加緩坡，使長者、輪椅使用者安全且安心地活動，也讓自行車族能更便利地牽行至自由車場，將於29日起動工。

施工期間將有工程許多大型機具進出，城市行銷處指出，為保障民眾遊憩安全與順利施工，29日起的每周一至周四上午8點半開始到下午4點，寶山路出入口至變葉木步道路口的步道將實施人行動線管制，提醒民眾多加注意。

市府指出，為利工程執行，管制步道預計到明年7月止，管制時間內僅供施工機具使用，遊客可由博愛街5巷、變葉木步道進出，並循原路折返，請遊客勿進入管制區域，以維護自身安全。