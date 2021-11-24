「掀裙偷窺」告示牌惹議 桃議員轟：教壞囝仔大小

桃園「崙坪文化地景園區」被爆料，園區內的廁所標示非常奇怪，不只有男生想要攀爬到女廁偷窺的樣子，還有男生掀開女生裙子的畫面，讓不少網友痛批根本是教壞小孩。但負責規畫設計園區的都發局表示，當初設計是希望民眾看到標誌能會心一笑，不必太嚴肅看待。但議員對此不以為然，批評市府的幽默不僅難笑，還有損城市門面，應該盡快拆除。

議員朱珍瑤表示，市府很多標案都沒注意細節，錢不是花出去就不管，後續的驗收也很重要，尤其這是知名的觀光旅遊景點，關乎一個城市的形象，這種不適當的幽默，公家單位應該嚴肅看待，也要好好認識性別平權，不是笑一笑就沒事了，「聽到局長的回答，我才想笑笑！」

觀音在地議員吳宗憲表示，地景園區是開放空間，很多長輩或父母都會帶小朋友去現場玩和運動，如果這種畫面被小朋友看到很不好，而且當小朋友詢問的時候，大人要怎麼回答，這種幽默讓人摸不著頭緒；如果想要發揮創意，在園區其他地方多畫一點卡通圖案，或是特色裝置藝術讓大家拍拍照，效果會更好。

桃園市議員黃敬平說，此標示除了不能達到原本廁所指引的目的，還容易失焦，且有物化女性、侵害及不尊重女性的問題，恐怕與近年來社會、政府主張的性別平等友善背道而馳。