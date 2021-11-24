桃市府建查詢系統「防開發挖到遺址」 議員質疑成效

桃園市長鄭文燦今在市政會議要求所有的開發案必須要有備案，確保挖到遺址時，工期不至於受到太大影響，也要求文化局建立查詢系統，讓各局處在規畫開發前能先查詢，盡可能避開遺址或預做準備。多數議員肯定市府做法，但認為市府動作似乎慢了一拍，也質疑在正式挖掘前，很難知道底下到底有沒有遺址，質疑文化局系統是否能發揮成效。

議員吳宗憲說，觀音區桃科二期開發歷經波折，如今有了這套查詢系統，未來應該可以避免多走一趟冤枉路，不過他說回顧這幾年的開發過程，一開始並沒有人知道這個地方有遺址，如果其他地方地底下也有遺址，文化局現在卻不曉得，又如何發揮事前警示的作用？

「來了晚一些，但有還是好過沒有！」議員牛煦庭說，如果文化局這套系統可以早點提出，或許可以避免更多破壞，如今在鐵路地下化的過程中，市府發現問題做出因應，還是值得肯定，但他認為文化局未來在預算編列上，也要花更多心力投入遺址、古蹟等文史保存工作，而不是舉辦煙火式的活動。

文化局副局長王麗娟表示，目前系統正在建置當中，未來並不會直接開放讓外界查詢，工程單位如需確認開發基地是否涉及文化資產，可行文至文化局協助釐清。