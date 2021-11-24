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街頭藝人疫後復甦 北北基桃4縣市執照通用擬明年上路

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
目前桃園跟台北、新北及基隆有在合作1項計劃，只要你有北北基桃的街頭藝人執照，就可以在這4個縣市內合法的區域內表演，預計明年初會上路。圖／桃市府文化局提供
目前桃園跟台北、新北及基隆有在合作1項計劃，只要你有北北基桃的街頭藝人執照，就可以在這4個縣市內合法的區域內表演，預計明年初會上路。圖／桃市府文化局提供

疫情逐漸穩定，許多行業都陸續恢復營運，桃園市政府也在推動藝文活動相關優惠，期望民眾能重新進入劇場、藝文空間給予藝術創作們鼓勵，目前桃園跟台北、新北及基隆有在合作1項計劃，只要持有北北基桃的街頭藝人執照，就可以在這4個縣市內合法的區域內表演，預計明年初會上路。

市議員謝美英接獲民眾反映，銀河廣場針對街頭藝人設限，有些表演看不到很可惜，希望更有彈性調整表演規範，因此邀各單位討論，取得共識，在不影響附近住戶安寧為原則，有條件開放時段，讓街頭藝人不會消失在銀河廣場。

不過新規定剛上路不久又遇到疫情，所幸最近趨於穩定，街頭藝人才慢慢復甦，桃市府文化局表演藝術科長楊宗哲表示，目前桃園全市內共有112處公開場所可供街頭藝人申請使用，而政府陸續有新建設完工，去年陸續開發相關合適場地，像是桃園區大有生態梯田公園、平鎮新勢公園及復興新溪口吊橋園區等，今年也還在研議新的點位，若有確定會即刻公告。

楊宗哲說，經詢問各場地管理單位，11月目前共有12場街頭藝人申請演出，慢慢恢復中；而桃園目前約有830位的街頭藝人，不過以前要取得街頭藝人執照須參加公部門的招考審核，但卻有人認為自己的工作權遭公部門限制，因此桃市府文化局今年9月的街頭藝人就改為登記核發執照，目前已有400多位民眾通過。

楊宗哲說，目前桃園跟台北、新北及基隆有在合作1項計劃，只要民眾有北北基桃的街頭藝人執照，就可以在這4個縣市內合法的區域內表演，預計明年初會上路，桃園將有約1230位街頭藝人可至北北基表演。

目前桃園全市內共有112處公開場所可供街頭藝人申請使用，而政府陸續有新建設完工，去年陸續開發相關合適場地，若有確定會即刻公告。圖／桃市府文化局提供
目前桃園全市內共有112處公開場所可供街頭藝人申請使用，而政府陸續有新建設完工，去年陸續開發相關合適場地，若有確定會即刻公告。圖／桃市府文化局提供

街頭藝人 桃園 疫情

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