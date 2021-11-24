時力批竹市府慷市民之慨 砸大錢辦同質性高的藝文活動

新竹市議會近日審議民國111年度新竹市總預算，時代力量黨團今天開記者會，批市府連年編列多筆可觀的藝文活動經費，但部分同質性高、目標性不明，應檢討避免浮濫花費。另明年將開館的兒童探索館2樓，市府讓3間廠商免費進駐使用，質疑不僅1年花900元營運費，連1樓科普教育展的1500萬元都拿來挪用給廠商裝潢，是慷市民之慨。

市府回應，歷年來活動獲得回響熱烈，替城市帶來人潮與商機，市府因此持續舉辦、力求創新，絕非議員所指僅為一次性活動、同質性高。因受疫情影響台灣燈會雖停辦，但市府將策展內容轉型為新竹光臨藝術節，更締造10天內超過500萬人次紀錄。

針對明年將開館的兒童探索館，市府文化局說明，2樓空間規畫3間實驗室，課程取向、活動型態皆不同，因此委託3家專業廠商經營管理，預算經費為整體規畫所用，並無挪用預算，未來將與新竹市各級學校合作，並優先邀偏鄉學童參與科普教育體驗。

時代力量議員林彥甫、廖子齊與蔡惠婷今天在黨團辦公室召開記者會，林直言新竹光臨藝術節雖是由台灣燈會轉型，但有近5億元經費是由新竹市民買單，但風光過後，卻無法留下相關裝置藝術或燈會作品，相當可惜；廖也說，市府時常在活動推出市集，但多屬於短期、欠缺公益目的，市府應檢討市集活動的定位，將預算做合理使用。

「同質性太高的活動應考慮停辦！」蔡惠婷強調，活動經費都是市民的納稅錢，市府應績效體檢，像是連年舉辦新竹生活節，7年花3400萬元，內容有異國美食、野餐、草地音樂及小型表演，但與東風、草地音樂祭等活動相似，不如用來開辦13間公托。

市府指出，市長林智堅上任以來，積極辦理藝文活動，打造出竹市藝文品牌，市民能享受高品質藝文展出，歷年來藝文活動包括兒童藝術節、兒童影展、仲夏藝文季、竹塹國樂節、新竹味市集、新竹生活節、東風音樂祭、歲末感恩季，連年都獲好評。

市府也強調，各項藝文表演內容連年創新，不僅提供在地團體表演舞台，也讓新竹民眾不用跑遠就能欣賞全國知名團體演出，每次活動都獲得很大回響，即便全國知名表演團體是再次造訪竹市演出，也都會帶來不同的新劇碼，給予民眾全新感官體驗。