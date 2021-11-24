4大通路綁定「數位桃園1000+」 悠遊卡、聯名卡已額滿

桃園市政府配合振興五倍券，推出「數位桃園1000+」，與悠遊卡、一卡通（Line Pay Money）、第一銀行、Pi錢包合作，綁定最高可獲得1000元加碼；其中市民卡（悠遊卡）、桃園市市民卡聯名卡／認同卡（第一銀行）已額滿；而LINE Pay Money（一卡通）方案及Pi錢包加碼優惠方案也進入額滿倒數階段。市府今在市政會議上，也邀請10位綁定並拿到1000元加碼金市民出席。

市府資科局表示，「數位桃園1000+」推出的四大通路綁定加碼活動，民眾參與十分踴躍，共3萬5000個名額，回饋加碼總金額已高達5500萬元，其中桃園市市民卡（悠遊卡）、桃園市市民卡聯名卡/認同卡（第一銀行）等兩大方案目前皆已額滿；而LINE Pay Money（一卡通）方案及Pi錢包加碼優惠方案也進入額滿倒數階段。

市長鄭文燦表示，市府推出「數位桃園1000+」，9月22日上線當天，市民卡綁定悠遊卡方案就額滿，隔天與PChome合作，再加碼Pi錢包數位綁定回饋方案，而綁定一卡通（Line Pay Money）、Pi錢包民眾，在桃園消費滿5000元，不但能拿到1000元回饋加碼，還可以用消費的發票來抽大獎。

鄭文燦表示，「2021桃園購物節」活動已累積突破21億元消費金額，只要在明年2月15日前，於桃園市店家消費滿500的收據或發票，即可參加「桃園購物節」抽獎活動，天天有機會抽中電動機車、週週有機會抽中汽車，還有機會抽中價值約1500萬元的青埔豪房一間。

另持有桃園市民卡的民眾，在今年底前，於桃園地區消費滿100元即可參加「市民卡六週年振興感謝祭」百萬好禮抽獎活動，有機會獲得Gogoro智慧電動單車、機車。