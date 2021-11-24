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影／後龍鎮公所新大樓上梁 地上地下規畫車位130個

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
後龍鎮公所行政大樓及停車場工程意象圖。圖／後龍鎮公所提供
後龍鎮公所行政大樓及停車場工程意象圖。圖／後龍鎮公所提供

斥資逾3億元興建的苗栗縣後龍鎮公所行政大樓及停車場工程主體結構已近完工，今天上午熱鬧舉行上梁典禮，員工預計明年4月大樓主體建築完成後遷入辦公，舊大樓將拆除闢建地上、地下停車場，全部工程明年9月竣工；後龍鎮公所周邊停車空間不足，民眾洽公找車位不易，新建大樓同時獲內政部、交通部補助，將大樓與停車場工程納入整體計畫，未來停車位多達130個，可望改善周邊停車困難的現況。

後龍鎮長朱秋隆指出，鎮公所現有辦公廳舍建於1981年，已使用近40年，雖挺過數次地震，但已造成結構脆化及弱化，3年前更被評為危險建築物，為興建新的公所及代表會辦公大樓，同時解決市區周邊停車位不足問題，在立委陳超明協助下，成功爭取到前瞻計畫補助，包括內政部8000萬元、交通部8223萬多元，工程去年9月19日開工，總工程經費達3億1000萬元，明年完工後，多彩的設計將讓鎮民「驚豔」，並成為鎮內地標建築。

新大樓設計具有多功能，占地約5187平方公尺，總樓地板面積約8155.86平方公尺，為地上4層、地下1層的建築物，其中地下1層為停車場、1到3樓為辦公空間，4樓有可容納300人的大型視聽活動中心，建築物前方的舊大樓現址拆除後，將闢建可供多目標使用的停車及遊憩空間。

鎮公所位於市區中心地帶，近年停車不易，新大樓工程規畫多達130個停車位，未來除提供員工、洽公民眾停車，還計畫辦理居民停車月租，對解決周邊停車問題是一大喜訊；上梁典禮立委陳超明及前縣長劉政鴻、縣內各級民代及鄉鎮長多人雲集，場面熱絡，陳超明協助爭取中央經費，他強調新建大樓同時獲內政部、交通部補助，將大樓與停車場工程納入整體計畫，是全國首例，也可能成為唯一特例。

後龍鎮公所行政大樓及停車場工程意象圖。圖／後龍鎮公所提供
後龍鎮公所行政大樓及停車場工程意象圖。圖／後龍鎮公所提供
斥資逾3億元興建的後龍鎮公所行政大樓及停車場工程主體結構已近完工，今天上午熱鬧舉行上梁典禮，前縣長劉政鴻為大梁鎖上金螺栓。記者胡蓬生／攝影
斥資逾3億元興建的後龍鎮公所行政大樓及停車場工程主體結構已近完工，今天上午熱鬧舉行上梁典禮，前縣長劉政鴻為大梁鎖上金螺栓。記者胡蓬生／攝影
斥資逾3億元興建的後龍鎮公所行政大樓及停車場工程主體結構已近完工，今天上午熱鬧舉行上梁典禮，鎮長朱秋隆為大梁鎖上金螺栓。記者胡蓬生／攝影
斥資逾3億元興建的後龍鎮公所行政大樓及停車場工程主體結構已近完工，今天上午熱鬧舉行上梁典禮，鎮長朱秋隆為大梁鎖上金螺栓。記者胡蓬生／攝影
斥資逾3億元興建的後龍鎮公所行政大樓及停車場工程主體結構已近完工，今天上午熱鬧舉行上梁典禮。記者胡蓬生／攝影
斥資逾3億元興建的後龍鎮公所行政大樓及停車場工程主體結構已近完工，今天上午熱鬧舉行上梁典禮。記者胡蓬生／攝影
斥資逾3億元興建的後龍鎮公所行政大樓及停車場工程主體結構已近完工，今天上午熱鬧舉行上梁典禮。記者胡蓬生／攝影
斥資逾3億元興建的後龍鎮公所行政大樓及停車場工程主體結構已近完工，今天上午熱鬧舉行上梁典禮。記者胡蓬生／攝影
斥資逾3億元興建的後龍鎮公所行政大樓及停車場工程主體結構已近完工，今天上午熱鬧舉行上梁典禮。記者胡蓬生／攝影
斥資逾3億元興建的後龍鎮公所行政大樓及停車場工程主體結構已近完工，今天上午熱鬧舉行上梁典禮。記者胡蓬生／攝影

建築 停車場 陳超明

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