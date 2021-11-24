廁所標誌出現掀裙偷窺圖 桃市都發局長：創意呈現

桃園市觀音區崙坪文化地景園區廁所標誌因有掀裙、爬牆偷看等圖案，近日在網路引發話題；部分網友認為標誌不尊重女性，但負責規畫設計園區的都市發展局表示當初設計是希望民眾看到標誌能會心一笑，不必太嚴肅看待每一件事。局長盧維屏也說，民眾對廁所標誌的評價不一，正反意見都有，並非一面倒，暫不考慮撤換。

崙坪文化地景園區曾是日治時期國際電話株式會社觀音崙坪受信所的基地，提供台灣、日本與大陸三方的無線電通信，後來相關設備移至交通部電信研究所後逐漸荒廢，近年才由都市發展局活化。園區除保留原有茂密樹林，也規劃大片綠地及客家工藝聚落，近日有民眾發現廁所標誌有掀裙及翻牆偷看等動作，認為內容不妥。

其實，崙坪地景園區的廁所標誌存在已有數月。雖有網友認為廁所標誌是公部門難得的大膽創意，但多數人還是覺得標誌是在消費女性，也有民眾擔心小孩看到會有錯誤的認知觀念；對此，盧維屏表示尊重民意表達意見的權利，也強調設計目的絕非消費女性。

盧維屏表示，廁所標誌是一個符號，在國際間有各式各樣呈現方式，例如男生用菸斗、女生用洋裝，而園區大部分的標誌都是正常呈現，只有1、2個採用較趣味的方式呈現，「有趣就好，不要太嚴肅」。