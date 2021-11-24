2021蕭如松藝術節將登場 文化局邀民眾體驗客家藝文
位於新竹縣竹東鎮的蕭如松藝術園區，將於周末舉辦系列藝術活動，活動規畫市集及音樂演出等，希望讓更多民眾體驗及了解客家藝術文化，也將安排兒童故事、魔術師演出，要讓民眾能夠同樂。
文化局長李安妤表示，蕭如松藝術園區多年來為竹東鎮上重要的藝文場館，而美學及藝術的傳承，是日常生活裡一點一滴的累積，從兒童聽故事、學著動手作開始，聯想出豐富的對生活美學的想像。
她提到，今年度的蕭如松藝術節將延續多年來的主軸，將蕭老師畢生推行的美術運動精神繼續傳播下去，並為明年蕭如松百歲冥誕活動暖身，她還說「我們期待2022年盛大的展覽紀念活動，來感念蕭如松老師對台灣美術界的貢獻。歡迎全台喜愛藝術喜歡美學的朋友，都能在蕭如松藝術園區中獲得對於生活美學的感動。」
蕭如松藝術節將於11月27日及28日下午2點到晚上8點，在蕭如松藝術園區舉辦一系列藝術活動，活動規畫來客暢秋音樂演出、大樹下小市集、似顏繪手作體驗，要讓民眾將體驗竹東小鎮客家藝文、歷史與美食氛圍及體驗似顏繪手作。
活動還邀請金曲獎入圍歌手曾仲瑋以及二胡手怡玲，以及客庄清新溫暖創作女聲葉鈺渟，演出多首動人的客語歌曲；文化局說明，相關活動訊息可上蕭如松藝術園區臉書粉絲團查詢及報名。
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