竹南龍鳳漁港啟動3.8億元工程 觀光未來發展可期

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港觀光備受期待，縣政府啟動聯絡道拓寬工程3.4億元，及台61線龍鳳旅遊驛站改善工程4800萬元，文化觀光局長林彥甫認為龍鳳漁港鄰近台61線，及有竹南鎮、頭份鎮腹地，未來發展可期。

苗栗縣議員張佳玲、陳碧華等人都在議會定期會質詢龍鳳漁港觀光發展，林彥甫深具信心，他表示，台61線沿線最靠近的漁港就是龍鳳漁港，還有風車景觀特色，因此有地利，目標朝休息區及農特產直銷中心規畫，漁港聯外道路縣府工務處施工，加蓋龍鳳大排拓寬到4線道，預計明年底完工，直接連接台61線，並毗鄰國道3號交流道，交通相當方便。

林彥甫說，縣府並爭取到前瞻基礎建設計畫4800萬元，台61線龍鳳旅遊驛站改善工程標中，龍鳳漁港北堤沙灘遼闊平坦，也是放風箏、牽罟等好去處，工程規畫慢魚沙灣、親海遊憩區，汰換老舊木棧道，改鋪仿木棧道，至於南岸導入浪花海洋活動基地，及慢魚海洋青創基地。

此外，南堤4公里的海岸，接連有假日之森、親子之森、長青之森，縣府將與竹南公所合作，希望在保安林地規畫環狀自行車道，並與行人分道，提供遊客可以用步行或是騎自行車，體驗海濱風情。

林彥甫表示，龍鳳漁港有台61線可及性有優勢，不僅可以吸引外來客，且竹南、頭份都市發展快速、人口密集，也可以滿足居民遊憇需求，另龍鳳漁港可以藉由台62線、台1己線及北橫公路，連接到南庄慢城，發展觀光潛力無窮。