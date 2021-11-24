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泡泡裡的紙飛機、我的校護媽媽 苗縣學童創意獲佳績

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
通霄國小學生曾秀珍在得獎畫作中，以泡泡裡的紙飛機和紙船代表著希望，可以無憂無慮的帶她到處遊玩。記者胡蓬生／攝影
通霄國小學生曾秀珍在得獎畫作中，以泡泡裡的紙飛機和紙船代表著希望，可以無憂無慮的帶她到處遊玩。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣信義國小、通霄國小及卓蘭國小學生、教師團隊參加藝術及美感教育競賽表現亮眼，縣長徐耀昌上午接見並頒獎表揚，其中卓蘭國小學童陳韻如的母親是校護，她以「我的校護媽媽」為題參加全國學生圖畫書創作獎，從1259名參賽者中脫穎而出，榮獲全國甲等佳績，通霄國小曾秀珍從小在經濟弱勢家庭成長，但才能不因此被埋沒，她發揮創意參加第52屆世界兒童畫展，以「童年」榮獲特優。

信義國小推動藝術與美感教育有成，連續榮獲「跨領域美感教育卓越領航計畫」卓越獎及「美感生活學習地圖計畫」特優金質獎佳績，校方將「設計思考」融入藝術與美感教育，透過跨域整合，設計出一系列跨領域教學活動，帶全校師生進行校園美感環境再造，這次的校園改造與以往最大的不同，在於以「學生為中心」的課程設計，讓學生從問題中進行創意發想、與同儕團隊合作產生解決方案。

通霄國小學生曾秀珍從小清寒的家庭成長，但父母身教、言教都成功，在校內她總是與同學相處親切和善且樂於助人。校方說，她的父親長期罹患糖尿病且有併發症，領有重度視障手冊，今年狀況持續惡化，進出醫院不斷，8月底不幸病逝，但她的才藝沒有因家庭經濟弱勢而被埋沒，在得獎畫作中，她以泡泡裡的紙飛機和紙船代表著希望，可以無憂無慮的帶她到處遊玩，還有飛盤在空中自由飛翔，小鳥唱歌形成五線譜，呈現出她的童年夢想。

小五的陳韻如參加「全國學生圖畫書創作獎」，從全國1259名參賽學生中脫穎而出，她的媽媽詹正淑是卓蘭國小護理師，陳韻如3歲起就讀卓蘭國小附幼，是個在健康中心長大的小孩，常看著校護媽媽照顧學校的孩子，也和媽媽一起參加校護相關知能研習，這次得獎作品「我的校護媽媽」把校護媽媽的日常用彩筆記錄下來，充滿童趣。

縣長徐耀昌表示，藝術美感教育是近年來重要教育政策之一，縣府推動相關教育政策不遺餘力，除積極推動深耕美術教育，更發展多元課程幫助孩子培養想像力和創造力，未來也將持續「卓越教育，幸福苗栗」，共創美「栗」山城。

卓蘭國小學童陳韻如的母親是校護，她以「我的校護媽媽」為題參加全國學生圖畫書創作獎，從1259名參賽者中脫穎而出，榮獲全國甲等佳績。記者胡蓬生／攝影
卓蘭國小學童陳韻如的母親是校護，她以「我的校護媽媽」為題參加全國學生圖畫書創作獎，從1259名參賽者中脫穎而出，榮獲全國甲等佳績。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣信義國小、通霄國小及卓蘭國小學生、教師團隊參加藝術及美感教育競賽表現亮眼，縣長徐耀昌上午接見並頒獎表揚。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣信義國小、通霄國小及卓蘭國小學生、教師團隊參加藝術及美感教育競賽表現亮眼，縣長徐耀昌上午接見並頒獎表揚。記者胡蓬生／攝影
卓蘭國小學童陳韻如的母親是校護，她以「我的校護媽媽」為題參加全國學生圖畫書創作獎，從1259名參賽者中脫穎而出，榮獲全國甲等佳績。記者胡蓬生／攝影
卓蘭國小學童陳韻如的母親是校護，她以「我的校護媽媽」為題參加全國學生圖畫書創作獎，從1259名參賽者中脫穎而出，榮獲全國甲等佳績。記者胡蓬生／攝影
通霄國小曾秀珍從小在經濟弱勢家庭成長，但才藝不因此被埋沒，她發揮創意參加第52屆世界兒童畫展，以「童年」榮獲特優。記者胡蓬生／攝影
通霄國小曾秀珍從小在經濟弱勢家庭成長，但才藝不因此被埋沒，她發揮創意參加第52屆世界兒童畫展，以「童年」榮獲特優。記者胡蓬生／攝影
信義國小推動藝術與美感教育有成，連續榮獲「跨領域美感教育卓越領航計畫」卓越獎及「美感生活學習地圖計畫」特優金質獎佳績。記者胡蓬生／攝影
信義國小推動藝術與美感教育有成，連續榮獲「跨領域美感教育卓越領航計畫」卓越獎及「美感生活學習地圖計畫」特優金質獎佳績。記者胡蓬生／攝影

徐耀昌

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