快訊

15輪疫苗有180萬預約 75歲以上二劑覆蓋率「不到七成」比例最低

居家檢疫者完整接種疫苗 外出奔喪、探視放寬為每次4小時

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／竹市水資源公園水池滿布水芙蓉 議長率隊清除

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市水資源公園景觀池吸引鳥類棲息。記者張裕珍／攝影
新竹市水資源公園景觀池吸引鳥類棲息。記者張裕珍／攝影

新竹水資源公園景觀池曾出現瀕危的青頭潛鴨，吸引鳥友搶拍，未料近期水池布滿水芙蓉，衝擊當地生態，議長許修睿接獲消息，今天發起清除行動，邀請議員與民團到場人工撈除一部分水芙蓉。由於景觀池水深且面積大，市府強調近期會清除處理。

工務處代理處長葉時青說，市府將著手清理池中水芙蓉，也感謝議會、民團號召民眾清理。另水芙蓉占據的景觀池為水資源中心一部分，是未來廢汙水處理廠區的預定地，目前作為人工蓄水池功能。新竹海岸主要候鳥停留區仍在香山溼地區域。

水資源公園位於水資源回收中心旁，有大片草地、景觀池與休憩座椅等，景觀池屬於水資回收中心的放流水池，由於水質不錯，沒有人工破壞，常見鳥類飛來棲息，有夜鷺、中白鷺、白冠雞、紅冠水雞等，去年還曾有青頭潛鴨現蹤，讓鳥友相當驚喜。

但鳥友發現，去年景觀池原本只有一部分水面出現水芙蓉，未料水芙蓉繁衍速度驚人，近期發現景觀池水面全被水芙蓉覆蓋，附近橋旁的水域也無一倖免，數量相當可觀，有鳥友發現雁鴨科鳥類全都不見了，也擔心水芙蓉覆蓋水面，民眾恐誤認跌落。

也有鳥友認為，雖然景觀池出現大面積水芙蓉，但仍希望以維持自然生態平衡為主，不要全面清除，若要移除也應徵詢專業人士意見，不要過度干預，提高生物多樣性。

議長許修睿發起水芙蓉清除行動，號召國民黨黨團議員、國民黨青工會、新竹市水上救生協會、新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會等團體參與，由於景觀池水深過深，一行人一早先清除公園入口周邊水域的水芙蓉，水上救生協會也出動橡皮艇幫忙清除。

由於水芙蓉占據水面面積廣大，有的人站在岸邊拿著耙子、網具撈除，也有人穿上青蛙裝下水清除，水深幾乎及腰，議員黃美慧說，水芙蓉比想像難清除，得花點力氣才能往岸邊集中，不過，眾人合力清除速度快，才2個多小時，入口旁水域幾乎清完。

許修睿說，他上個周末接獲攝影協會與愛鳥人士陳情，表示水資源公園旁有外來物種水芙蓉入侵，原本水池今年初還蠻乾淨的，但水芙蓉繁殖力很強，因此特地發動志工夥伴跟議員到場清除水芙蓉，希望讓候鳥有不錯的棲息地可以過冬。

新竹市水資源公園景觀池近期布滿水芙蓉，衝擊當地生態，議長許修睿接獲消息，今天發起清除行動，邀請議員與民團到場人工撈除一部分水芙蓉。記者張裕珍／攝影
新竹市水資源公園景觀池近期布滿水芙蓉，衝擊當地生態，議長許修睿接獲消息，今天發起清除行動，邀請議員與民團到場人工撈除一部分水芙蓉。記者張裕珍／攝影
新竹市水資源公園景觀池近期布滿水芙蓉，衝擊當地生態，議長許修睿接獲消息，今天發起清除行動，邀請議員與民團到場人工撈除一部分水芙蓉。記者張裕珍／攝影
新竹市水資源公園景觀池近期布滿水芙蓉，衝擊當地生態，議長許修睿接獲消息，今天發起清除行動，邀請議員與民團到場人工撈除一部分水芙蓉。記者張裕珍／攝影
新竹市水資源公園景觀池近期布滿水芙蓉，衝擊當地生態，議長許修睿接獲消息，今天發起清除行動，邀請議員與民團到場人工撈除一部分水芙蓉。記者張裕珍／攝影
新竹市水資源公園景觀池近期布滿水芙蓉，衝擊當地生態，議長許修睿接獲消息，今天發起清除行動，邀請議員與民團到場人工撈除一部分水芙蓉。記者張裕珍／攝影
新竹市水資源公園景觀池近期布滿水芙蓉，衝擊當地生態，議長許修睿接獲消息，今天發起清除行動，邀請議員與民團到場人工撈除一部分水芙蓉。記者張裕珍／攝影
新竹市水資源公園景觀池近期布滿水芙蓉，衝擊當地生態，議長許修睿接獲消息，今天發起清除行動，邀請議員與民團到場人工撈除一部分水芙蓉。記者張裕珍／攝影
新竹市水資源公園景觀池吸引鳥類棲息。記者張裕珍／攝影
新竹市水資源公園景觀池吸引鳥類棲息。記者張裕珍／攝影
新竹市水資源公園景觀池近期布滿水芙蓉，衝擊當地生態，議長許修睿接獲消息，今天發起清除行動，邀請議員與民團到場人工撈除一部分水芙蓉。記者張裕珍／攝影
新竹市水資源公園景觀池近期布滿水芙蓉，衝擊當地生態，議長許修睿接獲消息，今天發起清除行動，邀請議員與民團到場人工撈除一部分水芙蓉。記者張裕珍／攝影
新竹市水資源公園景觀池近期布滿水芙蓉，但此處水深不好清除。記者張裕珍／攝影
新竹市水資源公園景觀池近期布滿水芙蓉，但此處水深不好清除。記者張裕珍／攝影

水資源 新竹 國民黨

延伸閱讀

國際瀕臨滅絕西伯利亞白鶴宜蘭市現蹤 鳥友湧入搶拍照

竹市警設計酒測權益宣讀機 4種模式還有美女聲錄音檔

影／24歲「鳥瑞」T18黑琵現身台南 鳥友驚喜

竹市獨有第5張公投票 民團發起「乾淨水公投」拚過關

相關新聞

2021蕭如松藝術節將登場 文化局邀民眾體驗客家藝文

位於新竹縣竹東鎮的蕭如松藝術園區，將於周末舉辦系列藝術活動，活動規畫市集及音樂演出等，希望讓更多民眾體驗及了解客家藝術文...

竹南龍鳳漁港啟動3.8億元工程 觀光未來發展可期

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港觀光備受期待，縣政府啟動聯絡道拓寬工程3.4億元，及台61線龍鳳旅遊驛站改善工程4800萬元，文化觀...

影／竹市水資源公園水池滿布水芙蓉 議長率隊清除

新竹市水資源公園景觀池曾出現瀕危的青頭潛鴨，吸引鳥友搶拍，未料近期水池布滿水芙蓉，衝擊當地生態，議長許修睿接獲消息，今天...

桃園市平鎮藝術季 26至28日乙未保台紀念公園交通管制

桃園市平鎮藝術季今年邁入第16年，適逢「1895乙未保台紀念公園」啟用，市政府26至28日安排多場表演藝術團體登台，是地...

規模最大二戰軍工遺跡 六燃大煙囪廠房一期修復完工

新竹市歷史建築「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」為台灣現存最大規模二戰軍事工業遺址群，新竹市府獲文化部補助，投入5170萬元...

桃園66快速道路高架引道工程沒有防護網？

桃園市66快速道路東端大溪路段，目前正在興建引道連接北二高，因為引到下面就是路寬40公尺的永昌路車流量多，有駕駛人反映引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。