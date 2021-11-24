影／竹市水資源公園水池滿布水芙蓉 議長率隊清除
新竹市水資源公園景觀池曾出現瀕危的青頭潛鴨，吸引鳥友搶拍，未料近期水池布滿水芙蓉，衝擊當地生態，議長許修睿接獲消息，今天發起清除行動，邀請議員與民團到場人工撈除一部分水芙蓉。由於景觀池水深且面積大，市府強調近期會清除處理。
工務處代理處長葉時青說，市府將著手清理池中水芙蓉，也感謝議會、民團號召民眾清理。另水芙蓉占據的景觀池為水資源中心一部分，是未來廢汙水處理廠區的預定地，目前作為人工蓄水池功能。新竹海岸主要候鳥停留區仍在香山溼地區域。
水資源公園位於水資源回收中心旁，有大片草地、景觀池與休憩座椅等，景觀池屬於水資回收中心的放流水池，由於水質不錯，沒有人工破壞，常見鳥類飛來棲息，有夜鷺、中白鷺、白冠雞、紅冠水雞等，去年還曾有青頭潛鴨現蹤，讓鳥友相當驚喜。
但鳥友發現，去年景觀池原本只有一部分水面出現水芙蓉，未料水芙蓉繁衍速度驚人，近期發現景觀池水面全被水芙蓉覆蓋，附近橋旁的水域也無一倖免，數量相當可觀，有鳥友發現雁鴨科鳥類全都不見了，也擔心水芙蓉覆蓋水面，民眾恐誤認跌落。
也有鳥友認為，雖然景觀池出現大面積水芙蓉，但仍希望以維持自然生態平衡為主，不要全面清除，若要移除也應徵詢專業人士意見，不要過度干預，提高生物多樣性。
議長許修睿發起水芙蓉清除行動，號召國民黨黨團議員、國民黨青工會、新竹市水上救生協會、新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會等團體參與，由於景觀池水深過深，一行人一早先清除公園入口周邊水域的水芙蓉，水上救生協會也出動橡皮艇幫忙清除。
由於水芙蓉占據水面面積廣大，有的人站在岸邊拿著耙子、網具撈除，也有人穿上青蛙裝下水清除，水深幾乎及腰，議員黃美慧說，水芙蓉比想像難清除，得花點力氣才能往岸邊集中，不過，眾人合力清除速度快，才2個多小時，入口旁水域幾乎清完。
許修睿說，他上個周末接獲攝影協會與愛鳥人士陳情，表示水資源公園旁有外來物種水芙蓉入侵，原本水池今年初還蠻乾淨的，但水芙蓉繁殖力很強，因此特地發動志工夥伴跟議員到場清除水芙蓉，希望讓候鳥有不錯的棲息地可以過冬。
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