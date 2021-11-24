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房市崩潰現前兆、台灣會失落30年？學者揭往事曝關鍵

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重大開發遇考古遺址 鄭文燦：工程必須有備案

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園全市13區均有考古遺址，市長鄭文燦表示開發建設一定要有備案，如果遇到遺址，備案要立即啟動。記者陳俊智／攝影
桃園全市13區均有考古遺址，市長鄭文燦表示開發建設一定要有備案，如果遇到遺址，備案要立即啟動。記者陳俊智／攝影

重大工程建設挖到文化遺址，往往因為保存移置問題拖延工期。桃園市長鄭文燦今天在市政會議要求所有的開發案必須要有備案，確保挖到遺址時，工期不至於受到太大影響。他也要求文化局建立查詢系統，讓各局處在規畫開發前能先查詢，盡可能避開遺址或預做準備。

文化局指出，全市13區均有考古遺址，按文資法規定，重大開發建設不得影響考古遺址的保存維護，但目前許多開發案都是工程進行中才發現，因此有事先調查及資訊整合得必要。

鄭文燦表示，桃園目前有許多開發案遇到考古遺址，捷運綠線G7站挖出清代鐵路遺構，桃園車站也有日據時期的車站遺構，已經提存保留。另外，觀音區桃科二期草漯到白沙岬也有挖到遺址，此部分則採另一種作法，將遺址從原先規畫範圍排除，讓開發案避開遺址。

鄭文燦說，我們希望土地蘊含的考古遺址能夠留下來，讓城市的建設能有文資面項，所以在開發準備階段，必須預作了解及調查，預設地底下有文物資產，「一旦遇到遺址，備案就要上場」。另外，文化局也將設計文化資產查詢系統，讓各單位推動建設工程前能夠查詢，避免問題產生。

遺址 考古 桃園

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