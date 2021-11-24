聽新聞
test
0:00 / 0:00
水稻天敵白背飛蝨侵害 投藥防治無法完全阻絕
桃園的水稻現在進入第2期的尾聲，皆陸續在收割，其中讓農民相當頭痛的白背飛蝨及褐飛蝨每期都會造成農民損害，為了防範此種狀況，農業局也於10月發布水稻白背飛蝨、第2期水稻褐飛蝨預警警報至桃園市各區公所、農會及稻米產銷班，讓各單位加強宣導轄區農民進行防治。
通常水稻1年會分做2期，1期作約在每年2月底3月初插秧、5月下旬抽穗、6月下旬收穫；2期作約在7 月底插秧、10月初抽穗、11月中旬收穫，而水稻白飛蝨病發生主要是因為白背飛蝨、褐飛蝨等具長距離遷徙的能力，可隨颱風環流或西南氣流所引入。白背飛蝨及褐飛蝨的成蟲、若蟲均偏好成群聚集水稻基部及中段吸取稻液危害，受害水稻作物輕者基葉黃化，影響稻穀稔實率，嚴重者全株枯萎、倒伏，造成「蝨燒」現象，影響收成。
桃市府農業局農務科長林鎧亮指出，一般在水稻第2期作危害較第2期作機率高，通常褐飛蝨又比白背飛蝨較常出現，且疫情嚴重；通常好發於溫暖潮濕的氣候下，以及過度施用氮肥，造成水稻過度生長茂盛，讓田間形成溫暖、潮濕微涼氣候。
林鎧亮表示，目前這些病蟲害無法可解，還是以防治藥劑為主，25% 賽速安水溶性粒劑、15% 布得芬諾可溼性粉劑、16% 可尼丁水溶性粒劑及0.5% 可尼丁粒劑；若達每叢稻株平均有5隻飛蝨時，進行防治工作，以維護收穫期稻米產量及品質，不過目前已進入稻收穫期的尾聲，沒有收到哪區水稻區有出現這樣的問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言