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房市崩潰現前兆、台灣會失落30年？學者揭往事曝關鍵

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水稻天敵白背飛蝨侵害 投藥防治無法完全阻絕

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
白背飛蝨及褐飛蝨的成蟲、若蟲均偏好成群聚集水稻基部及中段吸取稻液危害，受害水稻作物輕者基葉黃化，影響稻穀稔實率。記者翁唯真／翻攝
白背飛蝨及褐飛蝨的成蟲、若蟲均偏好成群聚集水稻基部及中段吸取稻液危害，受害水稻作物輕者基葉黃化，影響稻穀稔實率。記者翁唯真／翻攝

桃園的水稻現在進入第2期的尾聲，皆陸續在收割，其中讓農民相當頭痛的白背飛蝨及褐飛蝨每期都會造成農民損害，為了防範此種狀況，農業局也於10月發布水稻白背飛蝨、第2期水稻褐飛蝨預警警報至桃園市各區公所、農會及稻米產銷班，讓各單位加強宣導轄區農民進行防治。

通常水稻1年會分做2期，1期作約在每年2月底3月初插秧、5月下旬抽穗、6月下旬收穫；2期作約在7 月底插秧、10月初抽穗、11月中旬收穫，而水稻白飛蝨病發生主要是因為白背飛蝨、褐飛蝨等具長距離遷徙的能力，可隨颱風環流或西南氣流所引入。白背飛蝨及褐飛蝨的成蟲、若蟲均偏好成群聚集水稻基部及中段吸取稻液危害，受害水稻作物輕者基葉黃化，影響稻穀稔實率，嚴重者全株枯萎、倒伏，造成「蝨燒」現象，影響收成。

桃市府農業局農務科長林鎧亮指出，一般在水稻第2期作危害較第2期作機率高，通常褐飛蝨又比白背飛蝨較常出現，且疫情嚴重；通常好發於溫暖潮濕的氣候下，以及過度施用氮肥，造成水稻過度生長茂盛，讓田間形成溫暖、潮濕微涼氣候。

林鎧亮表示，目前這些病蟲害無法可解，還是以防治藥劑為主，25% 賽速安水溶性粒劑、15% 布得芬諾可溼性粉劑、16% 可尼丁水溶性粒劑及0.5% 可尼丁粒劑；若達每叢稻株平均有5隻飛蝨時，進行防治工作，以維護收穫期稻米產量及品質，不過目前已進入稻收穫期的尾聲，沒有收到哪區水稻區有出現這樣的問題。

桃園的水稻現在進入第2期的尾聲，皆陸續在收割，其中讓農民相當頭痛的白背飛蝨及褐飛蝨每期都會造成農民損害。記者翁唯真／翻攝
桃園的水稻現在進入第2期的尾聲，皆陸續在收割，其中讓農民相當頭痛的白背飛蝨及褐飛蝨每期都會造成農民損害。記者翁唯真／翻攝

農民 桃園 稻米

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